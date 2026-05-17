Tudomány-technika Kutatás-fejlesztés (K+F)

Nyilatkozott a miniszter, miért kell mindenképp szerződést bontania a kormánynak Krausz Ferenccel

Tanács Zoltán pontosan kifejtette az okokat a tudomány érdekében.

A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével – közölte a tudományos és technológiai miniszter szombaton Facebook-oldalán. Kiemelte:

ezért kell az Élvonal Alapítvánnyal kötött többéves finanszírozási szerződést felmondani.

Nem kaptak eleget

Tanács Zoltán leszögezte, a miniszterelnök bejelentésével összhangban a kormány fel fogja mondani a Krausz Ferenc nevével fémjelzett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvánnyal a választások előtt megkötött, többéves közfeladat-finanszírozási szerződést, amelynek összege 261,7 milliárd forint. Azt írta, hogy a magyar tudomány, kutatás-fejlesztés, innováció és tehetséggondozás az elmúlt években nem kapta meg azt a figyelmet, megbecsülést és kiszámítható támogatást, amely egy sikeres, versenyképes országhoz szükséges.

Magyarország K+F-ráfordítása GDP-arányosan ma körülbelül 1,3 százalék, miközben az uniós átlag 2 százalék felett, az európai élvonal pedig 3 százalék körül van. A következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb tudománypolitikai vállalása az lesz, hogy a magyar kutatás-fejlesztésre fordított forrásokat fokozatosan, kiszámíthatóan és érdemben növeljék.

A cél, hogy a ciklus végére Magyarország érje el a GDP 2 százalékát K+F-ráfordításban, a következő 8-10 évben pedig közelítsen a 3 százalékos szinthez – tette hozzá. A miniszter szerint az Élvonal Alapítvány ügye nem arról szól, hogy szükség van-e csúcskutatásra, és hogy Magyarországra kell-e vonzani kiemelkedő kutatókat. A miniszter mindkettőre igennel válaszolt.

Verseny és átláthatóság kell

A helyes út ezért nem az Élvonal Alapítvány szerződésének fenntartása, hanem egy új, átlátható, egységes és szakmailag megalapozott tudománypolitikai fordulat. Több pénzt kell fordítani a magyar tudományra, de nem zárt alapítványi struktúrákba kell kiszervezni a forrásokat, hanem átlátható, versenyalapú, szakmailag ellenőrizhető rendszeren keresztül kell eljuttatni azokat a kutatókhoz, az egyetemekhez, az MTA-hoz, a kutatóintézetekhez és a fiatal tehetségekhez – hangsúlyozta a miniszter. (MTI)

Gyorsul a globális felmelegedés, tarthatatlannak tűnik a másfél fokos határ

Az elmúlt öt évben közelebb került a Föld éghajlata a korábbi előrejelzések pesszimista forgatókönyveihez, annak is a felső határához. Az aeroszolok is egyre kevésbé hűtik a bolygót.

