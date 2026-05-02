Nyugdíjasokról jelent az AI – segítségnek szánják

Az intelligens technológia alkalmazása forradalmasíthatja az idősgondozást, amint azt egy nemrégiben zárult kísérleti program eredményei is igazolják. A Nagy-Britanniában található Dorset megye hat idősotthonában tesztelték azt a mesterséges intelligencia (AI) alapú rendszert, amely hang- és mozgásérzékelő szenzorok segítségével figyeli a lakók biztonságát. Az eredmények több mint meggyőzőek: a program során a mentőhívások száma kétharmadával, a kórházi beutalásoké pedig közel 80 százalékkal esett vissza.

A falra szerelt, ágy felé irányított szenzorok folyamatosan elemzik a szobában hallható zajokat és a mozgást. A rendszer azonnal riasztást küld az illetékes segítőknek, ha rendellenességet észlel, legyen szó fuldoklásról, köhögésről, fájdalmas felkiáltásról, segélykérésről vagy nyugtalan alvásról. Különösen fontos funkció az ágyból való kiesés vagy a bizonytalan felállás érzékelése, ami az idősek körében a legsúlyosabb sérülések forrása lehet.

Arról, hogy pontosan mely kategóriákban hozott javulást az eszköz és miért ragaszkodnak ehhez azok, akik már próbálták további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

Minden más technikai hírünket pedig itt találja.