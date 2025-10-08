Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

5p
Tudomány-technika Huawei

Okosóra a víz alatt, mobilfotózás, mint még sosem – új korszakot nyitott a Huawei

mfor.hu

Megérkeztek a Huawei legújabb termékei.

A vállalat egyszerre mutatta be zászlóshajó termékeit, köztük a Pura 80 okostelefont, amely iparágvezető kameraképességeivel új mércét állít a mobilfotózásban – derült ki a szerkesztőségünknek megküldött közleményből.

Az eseményen Fetter Erik, Esztergályos Patrik és Abosi Barna osztotta meg tapasztalatait a WATCH GT 6 okosóráról, amely különleges kerékpáros funkcióival hódít. Bemutatásra került a WATCH Ultimate 2, prémium kategóriás okosóra, a MatePad 11.5 és MatePad 12X tableteket, valamint a Freebuds 7i vezeték nélküli fülhallgató is. A sokrétű termékcsalád nemcsak az innovációt képviseli, hanem a vállalat hosszú távú elköteleződését is a magyar felhasználók felé. A visszatérés üzenete világos: a Huawei új energiával és jövőbe mutató stratégiával építi jelenlétét a hazai piacon.

Zászlóshajó termékek bemutatójával és a tapasztalatikat megosztó híreségekkel kezdett új fejezetbe a techvállalat, a „Még tovább, még közelebb” Huawei innovatív termékbemutató eseményen, amelyet a patinás New York Kávéházban rendeztek meg. Magyarországon elsőként mutatták be a PURA 80 okostelefont, amely DXOMARK tesztjein minden eddigi rekordot megdöntött: összesen 175 pontot kapott, ezzel a valaha mért legmagasabb értéket érte el. A WATCH GT 6 okosórát Fetter Erik, Esztergályos Patrik és Abosi Barna is tesztelte, akik kiemelkedő akkumulátoridőről és tűpontos helymeghatározásról számoltak be az eseményen.

Pura 80: a mobilfotózás határait feszegeti

A Huawei bemutatta a Pura 80 szériát, amely a mobilfotózás határait feszegeti új kameratechnológiájával és AI-alapú fejlesztéseivel. A Pura 80 Pro 1 hüvelykes Ultra Lighting kamerája kiváló részletességet biztosít gyenge fényviszonyok között, míg az Ultra Chroma kamera élethű színeket ad. A Pura 80 Ultra úttörő Switchable Dual Telephoto kamerarendszere rugalmas zoomlehetőségeket nyújt (3,7x és 10x), így akár nagy távolságból is éles, filmszerű felvételeket készít. Az XMAGE márka frissített algoritmusai és a világ legnagyobb teleobjektív szenzora tovább emelik a fotózás és videózás színvonalát, különösen nagy nagyításnál és gyenge fényben, ezzel tovább erősítve a Huawei pozícióját a prémium kategóriás kameratelefonok élvonalában. A készülék nemcsak technikai, hanem design szempontból is kiemelkedik: elegáns Prestige Gold és Prestige Black kivitelben érhető el, második generációs Crystal Armor Kunlun üveggel, amely jelentősen ellenállóbb a sérülésekkel szemben.

Bemutatták az új termékcsaládot
Bemutatták az új termékcsaládot
Fotó: Huawei

WATCH GT 6: minden csuklón megállja a helyét

A WATCH GT 6 tesztelése során a profi sportolók és az aktív életmódot élő fiatalemberek egyaránt kiemelték az okosóra kimagasló képességeit. Fetter Erik, kétszeres országos bajnok kerékpáros elmondta: „A részletes egészségügyi adatok – az alváselemzéstől a pulzusmérésig – sokat segítenek a regenerációban, és még egy 7 órás edzés alatt sem merül le az óra. A kerékpáros funkció pedig valódi edzéstámogatást jelent, hiszen valós időben láthatom a teljesítményemet, és így pontosabban alakíthatom az edzéseket.” Esztergályos Patrik, egykori ifjúsági olimpiai bajnok vívó hozzátette: „Az akkumulátor teljesítménye lenyűgöző, a GPS pedig túrázás közben szinte óramű pontossággal követte az útvonalam, pedig igyekeztem feszegetni a határait.” Abosi Barna influenszer kiemelte: „A Watch GT 6 segít abban, hogy kordában tartsam a magas pulzusomat, miközben részletes képet ad a testi és mentális állapotomról.” A tapasztalatok bizonyítják, a WATCH GT 6 nemcsak az akár 21 napos üzemidővel és kiemelkedő sportfunkciókkal, hanem a precíz GPS-rendszerével is új szintet teremt az okosórák piacán.

WATCH Ultimate 2: vízalatt is elérhetőek lehetünk

A Huawei bemutatta prémium kategóriás okosóráját is, a Huawei WATCH Ultimate 2-t, amely a világ első olyan okosórája, amely 150 méteres mélységig támogatja a szonár alapú víz alatti kommunikációt, biztonságosabbá és kényelmesebbé téve a mélytengeri merüléseket. A Sunflower helymeghatározó rendszer és a résantennás technológia rendkívül pontos navigációt és stabil kapcsolatot kínál extrém körülmények között is, míg az eSIM funkció önálló hívásokat tesz lehetővé.

MatePad 12 X és MatePad 11.5: a produktivitás és kreativitás szolgálatában

Az eseményen bemutatták a MatePad 12 X és MatePad 11.5 modelleket, amelyek a leginnovatívabb PaperMatte kijelzővel és PC-szerű billentyűzetélménnyel kínálnak megoldást irodai felhasználóknak és diákoknak. A MatePad 12 X PaperMatte Edition az M-Pencil Pro tollal együtt új korszakot nyit a papírmentes alkotásban, míg a MatePad 11.5 a papírhatású kijelző és a 3. generációs M-Pencil támogatásával kínál természetes kézírásélményt, valamint szemkímélő megoldásokat a hosszabb használathoz.

FreeBuds 7i: az igazi „csendes szentélyt” hozza el

A Huawei bemutatta legújabb vezeték nélküli fülhallgatóját, a FreeBuds 7i-t, amely Intelligent Dynamic ANC 4.0 adaptív zajszűrő technológiájának köszönhetően tisztább hívás- és zenehallgatási élményt kínál. A négyféle fülilleszték optimális kényelmet és személyre szabott zajszűrést biztosít, így a készülék minden élethelyzetben ideális társ lehet.

Az eseményen bemutatott termékek a a Huawei újonnan indult magyar webáruházában is elérhetőek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült, kik kapják idén a kémiai Nobel-díjat

Kiderült, kik kapják idén a kémiai Nobel-díjat

Hárman osztoznak rajta.

Hárman osztoznak az idei fizikai Nobelen

Hárman osztoznak az idei fizikai Nobelen

Kvantummechanika.

Ember vagy gép? Egyelőre mindkettőnek jut munka bőven

Aggasztó jóslat: az állások 99 százaléka megszűnhet a mesterséges intelligencia miatt?

Valóban pusztító hatással lesz a munkaerőpiacra a mesterséges intelligencia fejlődése? Egy MI-biztonság területén dolgozó szakember szerint néhány éven belül megvalósulhat a legrosszabb forgatókönyv: az emberek többsége elveszítheti biztos megélhetést jelentő munkáját.

Nagy dologra készül a kormány a szlovénekkel

A kér ország vállalatai űrtechnológiai együttműködésről tárgyaltak.

Nem is félnek már annyira a magyarok az AI-tól

Nem is félnek már annyira a magyarok az AI-tól

A GKI friss felméréséből kiderült, mire használjuk leginkább a mesterséges intelligenciát a munkahelyünkön.

Kiakadt az MTA: magyar tudósokat rágalmazott a kormánypárti lap

Közleményük szerint a Magyar Nemzetben megjelent írás már nemcsak az intézményt, hanem magát a tudást és annak nemzetközi élvonalba tartozó képviselőit támadja. 

Mi a titka egyes profi sportolóknak, akik egyre jobbak lesznek a korral?

Egyes sportolók a 30-as éveik végén, sőt akár 40 pluszosként nemcsak lépést tudnak tartani a fiatalokkal, de egyenesen kivirágoznak. Vajon minek köszönhetik ezt? 

Friss felmérés: szkeptikusak a nyugdíjasok

Friss felmérés: szkeptikusak a nyugdíjasok a mesterséges intelligenciával szemben

A GKI júliusban 1000 fős reprezentatív mintán kutatást végzett a lakosság körében a mesterséges intelligencia (AI) elterjedtségéről.

Itthon van a második magyar űrhajós

Itthon van a második magyar űrhajós

Kapu Tiborral augusztus 23-án személyesen is lehet találkozni a budapesti Millenárison.

Felmérés: meglepő dolgok derültek ki a mesterséges intelligenciáról

Felmérés: meglepő dolgok derültek ki a mesterséges intelligenciáról

A GKI friss kutatása egyebek mellett azt az eredményt hozta, hogy míg a közszférában dolgozó irodai alkalmazottak mindössze 1 százaléka számolt be arról, hogy a munkahelyi szabályozás gátja lenne az AI használatának, addig a versenyszférában tevékenykedők 7 százaléka.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168