Óriási gondok vannak az Apple-nél

Az AI-fejlesztések is késnek: a Siri frissített változata csak 2026-ban lesz elérhető, és az Apple visszavonta azt a reklámot is, amely olyan mesterséges intelligencia funkciókat népszerűsített, amelyek még nem érhetők el. Kínában, ahol az Apple piaci részesedése csökkent a hazai versenytársak, például a Huawei térnyerése miatt, az Alibaba segítségével kínálnának AI-szolgáltatásokat, de bevezetési dátumot nem közöltek.

Bár a január-márciusi időszakban az alacsonyabb árú iPhone 16e iránti kereslet felfutott a vámok esetleges bevezetése előtt, az elemzők így is kisebb visszaesést várnak az iPhone-eladásokban, ami a második egymást követő negyedéves csökkenés lenne.

Az Apple csütörtökön teszi közzé negyedéves eredményeit, miközben késik az ígért mesterséges intelligencia (AI) funkciók bevezetésével, és az amerikai-kínai vámháború is befolyásolja működését, számolt be a Reuters .

