4p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Tudomány-technika Kiberbiztonság Kis- és középvállalatok

Óriási veszélyben a hazai vállalkozások

mfor.hu

Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a zsaroló vírusokra hívták fel a figyelmet.

A zsarolóvírus-támadások nemcsak technikai fennakadásokkal vagy átmeneti anyagi veszteségekkel járhatnak, egy vállalkozás bukását is jelenthetik: az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a sikeres védekezés kulcsa az, hogy egy cég üzleti stratégiája képes-e megelőzni a bajt, illetve felkészült-e a helyreállításra.

Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítója, az ESET közleménye szerint a támadások nagy károkat okoznak: az IBM legfrissebb jelentése alapján egyetlen ilyen támadás utáni helyreállítás átlagosan közel 5 millió dollárba kerül. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a zsarolóvírusok gyakran ellátási láncot érintő támadás formájában érkeznek. Példa erre a 2021-es Kaseya-incidens esete, ahol a vállalat IT-menedzsment platformjának sérülékenységét kihasználva, a támadás világszerte rengeteg szervezethez jutott el. Emlékeztettek: 2025. augusztus végén a Jaguar Land Rover-t érte súlyos kibertámadás, ahol a brit autógyár 6 hetes kényszerleállásra kényszerült, a becsült kár 1,9 milliárd font veszteség.

Az ESET közleménye szerint, bár a zsarolóvírusokkal ma már minden iparágban támadnak a bűnözők, a legnagyobb veszélyt a kis- és közepes vállalkozásokra jelentik, amit az is mutat, hogy ezek a cégek szenvedik el a legtöbb kárt: a Verizon Data Breach Investigations Report tavalyi elemzése szerint, míg a zsarolóvírusok a nagyvállalatoknál az adatszivárgások 39 százalékát okozzák, addig a kis- és középvállalkozásoknál ez az arány 88 százalék. Közölték azt is, hogy az összes kár harmada zsarolóvírushoz vagy más zsarolási módszerhez kötődik.

A közlemény idézi Csizmazia-Darab István, az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértőjét, aki szerint az úgynevezett kiberreziliencia már nemcsak informatikai kérdés, hanem üzleti túlélési stratégia. Hozzátette, a kis- és középvállalkozások (kkv) működése, a nagyvállalatokhoz hasonlóan, nagymértékben függ az adataiktól és informatikai infrastruktúrájuktól, de míg a nagyvállalatok nagyobb valószínűséggel rendelkeznek az adatvédelmi kockázatok megelőzésére, felderítésére és hatástalanítására szolgáló eszközökkel és irányelvekkel, addig a kkv-k – sok esetben megfelelő védelem híján –, jóval kitettebbek a támadásoknak. Ezért a végleges adatvesztés és a teljes üzleti leállás veszélye gyakran erőteljes motivációt jelent a váltságdíj kifizetésére, még akkor is, ha nincs garancia arra, hogy a vállalkozás valóban visszakapja adatait.

Elmondta, a kevésbé jól védett kisvállalkozások ígéretes célpontok a támadók számára. Valójában azáltal, hogy több digitális eszközzel és pénzzel rendelkeznek, mint a magánfelhasználók, és alacsonyabb szintű kiberbiztonsági védelemmel, mint a nagyvállalkozások, a kkv-k már régóta célkeresztben vannak.

Egyetlen ilyen támadás utáni helyreállítás átlagosan közel 5 millió dollárba kerül
Egyetlen ilyen támadás utáni helyreállítás átlagosan közel 5 millió dollárba kerül
Fotó: DepositPhotos.com

A tapasztalatok alapján Csizmazia-Darab István közölte, a váltságdíj-követelő (ransomware) csoportok hajlamosak visszatérni azokhoz, akik egyszer már fizettek: egy tanulmány szerint a már egyszer váltságdíjat kifizető szervezetek 55 százaléka később ezt ismét megtette; ezen belül 29 százalékuk háromszor vagy még többször fizetett.

A szakértő az okozott károkat elemezve elmondta, amikor híre megy egy zsarolóvírus-támadásnak, a nyilvánosságban jellemzően a meghökkentő váltságdíj-követelések és a fizetés körüli jogi, etikai dilemmák szerepelnek, miközben a támadás szervezeti és emberi traumákkal is jár, főleg akkor, ha az incidenshez adatszivárgás is társul, és a támadók az adatok nyilvánosságra hozatalával fenyegetnek. Amikor a rendszerek leállnak, az üzletmenet nem csupán szünetel, a szervezet minden nappal pénzt veszít, új lehetőségekről marad le, sérül a hírneve, miközben a munkavállalók is megsínylik a helyzetet, hiszen egyik napról a másikra elveszthetik a munkájukat; a teljes helyreállítás folyamatok akár hónapokba is telhetnek.

Csizmazia-Darab István a megelőzéssel kapcsolatban elmondta, az ESET kiberbiztonsági szakértői a vállalatok számára azt ajánlják, hogy még a támadás előtt telepítsenek modern védelmi szoftvereket, amelyek képesek észlelni és blokkolni a zsarolóvírusokat még azok aktiválódása előtt, illetve a cégek is végezzenek rendszeresen offline biztonsági mentéseket a fő rendszertől elválasztva. Hozzátette, fontos, hogy a szervezeteknek legyen vészforgatókönyve, ami világosan rögzíti, ki mit tesz egy kibertámadás esetén, technikai, kommunikációs és jogi szempontból is. A kérdés ugyanis ma már nem az, hogy megtörténik-e a támadás, hanem az, hogy felkészült-e rá az adott vállalkozás – összegzett.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hatalmas kő eshet le az autógyártók szívéről: megindultak a kulcsfontosságú alkatrészek

Kína polgári célokra engedélyezte a Nexperia chipek exportját, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium vasárnap - megindultak az első szállítmányok a gyártókhoz. Ez a lépés segíthet enyhíteni az autógyártókat és az autóipari beszállítókat sújtó, a globális félvezetőipari ellátási láncban kialakult zavarokat.

Jön a koraszülöttek megmentője, a forradalmi technikai csoda?

Ez a gép életben tarthatná a koraszülött babákat a méhen kívül. Kérdés, hogyan fog a világ dönteni a használatáról. Bonyolult etikai kérdések merülnek fel.

Már törvény is lesz a mesterséges intelligenciáról

Már törvény is lesz a mesterséges intelligenciáról

A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai előkészítése mellett megalkotott jogszabály szorosan kapcsolódik a kormány 2025 szeptemberében elfogadott új Mesterséges Intelligencia Stratégiájához.

Nagy bejelentés jött a nagy sebességű internetről

Nagy bejelentés jött a nagy sebességű internetről

A kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit-képes hálózat.

A mesterséges intelligencia által generált szövegek felismerése egyre nehezebb

Árulkodó jelek: így ismerhetjük fel, ha a ChatGPT írta a szöveget

A mesterséges intelligencia ma már a mindennapjaink része. Olyannyira, hogy a képalkotástól kezdve a szövegíráson át az útvonaltervezésig gyakorlatilag az élet összes területen használhatjuk. Sok esetben annyira természetesnek ható módon, hogy a felületes szemlélőknek fel sem tűnik, hogy MI-generálta tartalommal van dolguk. Mutatjuk, hogyan ismerhető fel az így gyártott szöveg. 

A célzott hirdetések leállítása nem egyszerű

Amikor a Facebook-hirdetések egy tőrdöféssel érnek fel: mit tehetünk ellenük?

A Facebook-hírfolyamban megjelenő, vég nélküli hirdetések sok felhasználót idegesítenek. Bizonyos esetekben viszont a keresőmotoros kutatásokon alapuló, a Meta algoritmusa által targetált, személyre szabott, egyéni hirdetések nem pusztán zavaróak, hanem károsak is lehetnek. Például ha pusztító hatást gyakorolnak egyes felhasználók pszichés egészségére vagy mentális jóllétére.

Már csak órái vannak hátra a Windows 10-nek – mit tegyen, akinek ez van a gépén?

Már csak órái vannak hátra a Windows 10-nek – mit tegyen, akinek ez van a gépén?

Nagy változás vár sok Windows-alapú számítógépet használó emberre: a Microsoft napokon belül befejezi a Windows 10 operációs rendszer támogatását. Nyerhetünk egy év haladékot a váltásra, de ezért tennünk kell.

Okosóra a víz alatt, mobilfotózás, mint még sosem – új korszakot nyitott a Huawei

Megérkeztek a Huawei legújabb termékei.

Kiderült, kik kapják idén a kémiai Nobel-díjat

Kiderült, kik kapják idén a kémiai Nobel-díjat

Hárman osztoznak rajta.

Hárman osztoznak az idei fizikai Nobelen

Hárman osztoznak az idei fizikai Nobelen

Kvantummechanika.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168