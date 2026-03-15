Újabb orosz befolyásolás? A hírszerzés szerint már a mobilokba is beférkőzhettek

A holland hírszerzés információi szerint orosz kormányzati hackerek célozták meg a Signal és a WhatsApp chat alapú alkalmazások felhasználóit – figyelmeztetett hétfőn megjelent tájékoztatásában a holland hatóság. A támadásoknak kormányzati tisztviselők, katonai vezetők, újságírók lehetnek érintettjei világszerte.

A holland katonai hírszerzés (MIVD) és az Általános Hírszerző és Biztonsági Szolgálat (AIVD) közös jelentésben rántotta le a leplet egy „globális méretű” hackeráradatról. A két ügynökség az orosz államhoz köthető szereplőket vádolja azzal, hogy kifinomult adathalász módszerekkel és pszichológiai manipulációval, azaz úgynevezett social engineering útján átveszik az irányítást a népszerű üzenetküldő alkalmazások felett.

A Meta is határozottan üzent

A holland hírszerzés jelentésében feltárt módszerek nem ismeretlenek a szakértők előtt:

az orosz kormányzati hackerek ugyanezeket a kíméletlen technikákat alkalmazzák az ukrajnai háború kezdete óta a digitális hadszíntéren.

Amerikai szakújságírók Hasonló Oroszország washingtoni nagykövetségétől is reakciót kértek a hírre vonatkozóan, de nem érkezett válasz részükről.