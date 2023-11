Palkovics László nem lassít: drón-tesztpályát is építene a ZalaZONE mellé

Drón-tesztpálya épül Magyarországon, a ZalaZONE járműipari tesztpálya közelében. Erről Palkovics László tavasszal lemondott miniszter videóüzenetként megtartott nyitóelőadásában beszélt a Gábor Dénes Egyetemen november 17-én megrendezett. I. Dróntechnológia Adatfeldolgozási és Adatbiztonsági Kihívásai címmel megrendezett konferencián.

Az egyébként a győri egyetemet a modellváltás után fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány elnöki tisztét is betöltő Palkovics az eseményen a Magyarországi Drón Koalíció elnökeként szólalt fel, és arról beszélt, hogy a drónok egyszerre jelentenek kihívást és lehetőséget, előbbit elsősorban szabályozási, adatvédelmi és biztonsági szempontból, utóbbit pedig gazdasági, logisztikai vagy éppen határvédelmi szempontból.

Keverednek a szerepek: Palkovics László egyszerre elnöke a Magyar Drón Koalíciónak és a ZalaZONE-t birtokló alapítványnak is, előbbiként szólalt fel a DAAK 2023 konferencián a budapesti Gábor Dénes Egyetemen, 2023. november 17-én. Fotó: Klasszis Média

Szó esett a készülőben lévő magyar drónstratégia tervezetéről, amely biztosítaná a kereteket a dróntechnológia magyarországi használata és fejlesztése számára.

„Azt a célt tűztük ki, hogy Magyarország legyen a nyertese a dróntechnológia fejlődésének”

– szögezte le a miniszterként még általa létrehozott drónkoalíció elnökeként Palkovics László. A szabályozási környezetben szükséges változások után tért rá Palkovics arra, hogy a dróntechnológiák fejlesztéséhez, teszteléséhez szükség van egy „validációs környezetre”, ahol ki lehet próbálni ezeket az eszközöket, akár fejlesztési, akár mondjuk oktatási céllal.

„Magyarország szeret tesztpályákat építeni, ilyen a zalaegerszegi járműtesztpálya, és ettől nem túl távol szeretnénk megépíteni az első drón tesztkörnyezetet”

– árulta el.

A pályán lehetőség lesz környezeti, vagy éppen elektromágneses zavarok szimulálására is. Ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy Magyarország a drónipar élvonalában kerülhessen, tette még hozzá Palkovics László, aki utalt arra is, hogy ezt a tesztkörnyezetet magántőke bevonásával tervezik létrehozni.

A dolognak némi pikantériát kölcsönöz a tény, hogy néhány nappal ezelőtt kapta meg a kormánytól a Széchenyi István Egyetemért Alapítványhoz a ZalaZONE-t tulajdonló cég, a ZalaZONE Zrt., mint azt az Mfor a november 14-én megjelent törvénymódosítások között észrevette.

Egyszerűbb lesz a drónozás

Palkovics László után Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára, valamint Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkára is felszólalt a konferencián.

Fábián kifejtette, hogy a dróntechnológiához kapcsolódóan 2030-ig 14 ezer új munkahely létrejöttét reméli a minisztérium, az iparág pedig közel 300 milliárd forinttal járulhatna hozzá e határidőre a magyar GDP-hez.

Solymár főként a szabályozási kérdéseket taglalta, kijelentve hogy az EU-s, kötelezően alkalmazandó rendelethez képest is szigorúbb a drónokra vonatkozó magyar szabályozás, és ezen mindenképpen változtatni terveznek, ahogy az ezzel kapcsolatos engedélyek, regisztrációs eljárások bürokratikus folyamatait is jelentősen egyszerűsíteni tervezik.