Pályára állt a Hunity kisműhold

mfor.hu

Mintegy 100 másik műholddal együtt.

Pályára állt a Hunity kisműhold, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hatodik diákműholdja számos tudományos műszert és kísérletet vitt a világűrbe – tájékoztatta az egyetem vasárnap az MTI-t.

A közlemény szerint pénteken este, a Transporter-15 küldetés keretében bocsátották fel a Hunity-t, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara Szélessávú Hírközlés- és Villamosságtan Tanszékének Mikrohullámú Távérzékelés Laboratóriuma és a Műegyetemi Rádió Club együttműködésében, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fő szakmai partnerségével készült kisműholdat.

A Műegyetem hatodik diákműholdjával a SpaceX Falcon-9-es rakétája indult el a kaliforniai Vandenberg űrközpont rakétaállásáról, mintegy 100 másik műholddal együtt. A Hunity első jeleit szombaton vették a fejlesztőcsapat földi állomásán.

Az 5x5x15 centiméteres, 868 gramm tömegű műhold egyik újdonsága, hogy nyitható napelemszárnyai vannak, amelyekkel több energiához jut. A másik, hogy egy szintén nyitható egységen középiskolások kísérleti paneljeit helyezték el – közölték.

A Hunity hasznos teherként számos tudományos műszert és kísérletet, nagy felbontású fedélzeti kamerát, mágneses és motoros helyzetstabilizáló rendszert is vitt a világűrbe.

(MTI)

