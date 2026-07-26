Része volt a Szovjetunió történelmének – parfümben is vintage a divat

Szinte minden nőnek a szekrényében rejtőznek régi parfümök, az elegáns üvegcse szépsége vagy egy-egy felejthetetlen emlék miatt. Nosztalgiából őrizgetjük ezeket, de már nem fújjuk magunkra – napközben ezek túl merészek lennének – talán csak egy-egy elegáns parti, vagy operaelőadás előtt, nagyon keveset. Bár a parfümök, ha száraz, sötét és hűvös helyen tartjuk őket, nem romlanak meg, legfeljebb az illat koncentrálódik és „töményebbnek” érezzük azt.

A klasszikus parfümök iránti piaci kereslet ismét növekszik. No nem a negyven évvel ezelőtti, megmaradt készletet kezdik árulni: a modern biztonsági előírásoknak megfelelően frissítik ezeket a parfümőrök, ügyelve arra, hogy a legendás illatok megőrizzék mélységüket, tartósságukat, egyediségüket. A hajdani illat jellegzetessége megmarad, de az új, piacra dobott termékek mégis frissnek, újszerűnek tűnnek, hogy 2026-ban is népszerűek legyenek.

Az illatkompozíció tovább fejlődik a bőrön

Az 1925-ben bemutatott, Guerlain által jegyzett Shalimart az orientális műfaj etalonjának tekintik. Szerkezete a citrusos fejjegy, főként bergamott, valamint a gyantás alapjegyek, a tonkabab és a vanília éles kontrasztjára épül. Annak érdekében, hogy a kompozíció ne tűnjön túl sűrűnek, úgynevezett rétegezési technikát alkalmaznak. (Egy-egy parfüm rengeteg összetevőből áll, alkotóik órákig tudnak mesélni erről, akárcsak a borászok az évjáratokról, zamatokról és fajtákról.)

Ismét egyre népszerűbbek a klasszikus parfümök – kínálat egy moszkvai bevásárlóközpont üzletében (korábbi felvétel)

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„A régi stílusú parfümkészítés a minőségi kézművességről szólt. Ha egy kompozíció előszörre harsánynak is tűnik, a bőrön tovább fejlődik, anélkül, hogy egy óra elteltével különálló kémiai jegyekre bomlana” – magyarázta Alina Csernova parfümőr az orosz Pravdának.

Vattacukor, csokoládé, karamell, pacsuli

Immár 34 éve, hogy a Thierry Mugler márka „Angel”je forradalmasította az uralkodó stílust, úttörő szerepet töltve be a gourmand vásárlói körben. A vattacukor, a csokoládé és a karamell, valamint a hűsítő pacsuli kombinációja olyan sikert aratott, hogy még ma is hódít.

Ezt nem szabad csakúgy könnyedén magunkra szórni, szigorú alkalmazási irányelveket igényel, különben erőteljes illata fárasztóvá válhat a többi ember számára – javasolja a szakember. – Az olajok koncentrációja miatt kulcsfontosságú a megfelelő tárolása, távol kell tartani a fénytől és a nedvességtől.

A férfiaknak a citrusos-fás parfümök az elegánsak

Talán hatvan éve sincs, hogy a férfiparfümök szélesebb körben hódítani kezdtek. A legendás Aramis mellett az 1966-os Dior Eau Sauvage forradalmi megjelenést hozott, férfias jelleget kölcsönzött a jázmin alapnak.

Az orosz napilap cikkének szerzője szerint ez a citrusos-fás, visszafogott kompozíció a mai keményebb, „macsó” termékekkel összehasonlítva, kifejezetten elegánsnak tűnik – és természetesen drága is.

„Sok történelmi, klasszikus parfüm illat tisztább, egyértelműbb lett az „újrafogalmazás” és csomagolás után. Például a tubarózsa az újfajta üvegekben sokkal élénkebb, modernebb hatású” – hangsúlyozta Anna Morozova, szépségipari trend-szakértő.

Melyik volt Audrey Hepburn kedvence?

A Givenchy L'Interdit egy exkluzív, Audrey Hepburn által reklámozott-fémjelzett parfümből modern bestsellerré fejlődött. Az új, 2018-as verzió a hangsúlyt a kábító illatú tubarózsára helyezte át, olajos felhanggal, miközben megőrizte titokzatosságát.

A Lancôme Poême barokk stílusa ritka példa volt a 90-es évek parfümtrendjében. Az akkor divatos vizes jegyekkel ellentétben Jacques Cavallier a sárga virágok, a mimóza, a nárcisz és a frézia himnuszát alkotta meg. Ez a sűrű, púderes illatfelhő – az édes alapfűszerek hiánya miatt – ismét nagyra becsült, talán mert vidám, napsütéses napokat idéz.

Van, amelyik az eső utáni trópusi erdőt idézi

Legenda volt és ma is az a Cacharel Anais Anais-ja. Az 1978-ban piacra dobott parfüm a mai napig a tisztaság és a finomság megtestesítője. A liliom, jácint és lonc együttes mentes az „állatias” felhangoktól. Ma is nagy sláger. A Guy Laroche Fidji parfümje az egzotikum alternatív megközelítését kínálta. A szokásos kókuszdió helyett a szegfű és az írisz kerül a középpontba, felidézve az eső utáni trópusi esőerdőt.

Miért illatoznak másképp a vintage parfümök modern változatai? Ez az IFRA (Nemzetközi Illatanyag Szövetség) szabályozásának köszönhető, amely ma már tiltja vagy korlátozza bizonyos természetes összetevők (például tölgymoha vagy természetes pézsma) használatát, allergén tulajdonságuk miatt. A márkák ezeket biztonságosabb, szintetikus alternatívákkal helyettesítik.

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Akkor fújjuk magunkra a régit, vagy csak tekintsünk rájuk nosztalgiával a polcon? – kérdeztem Zólyomi Zsolttól, a híres magyar parfümőrtől.

- Számos, magas gyanta- és természetes olajtartalmú, vintage kompozíció évtizedekig eláll. Fő ellenségeik a fény, a hő és az oxigén. Megfelelő körülmények között egy illat 20-30 évig vagy tovább is megőrizheti tulajdonságait.

A Coca-Cola frissessége, némi tömjénnel keverve

Az Estée Lauder Youth Dew parfümjét, amelyet a múlt század közepén dobtak piacra, ma már konceptuális uniszex illatként tartják számon. Fűszerek, tömjén és egy jellegzetes Coca-Cola frissesség kombinációja teszi kedveltté.

A gyűjtők gyakran kifejezetten a múlt évtizedekből származó, eredeti üvegeket keresik, mivel a vintage parfümök egyedi, eltérő mélységgel rendelkeznek, a ma már korlátozott mennyiségben kapható természetes összetevők használatának köszönhetően.

Az 1977-ben megjelent Opium – Yves Saint Laurent-tól – a keleties érzékiség megnyilvánulása. A modern újrakiadások a mirha, szegfűszeg és ámbra alapú kompozíciót átláthatóbbá és viselhetőbbé tették, miközben megőrizték misztikus lényegét.

Mintha kaput nyitnánk a múltba

Ez a legendás szovjet parfüm minden párttitkár feleség fésülködő asztalán helyet kapott annak idején. Moszkvában pedig bárki megvásárolhatta, ha éppen érkezett belőle az üzletbe…

Ahogy az orosz lap cikkírója fogalmaz, kézbe fogni ezt olyan, mintha egy kaput nyitnánk a múltba. A régi szovjet parfümök gyűjtök féltett tárgyai, nevük azoknak is sokat mond, akik nem tapasztalhatták meg azt a korszakot. Ez a kölni része a Szovjetunió történelmének, a korszak egyik leghíresebb szimbóluma. Eredete Auguste Michel francia parfümőrhöz köthető, aki a Novaja Zarja gyárban dolgozott. A krónikák szerint még a cári család rendelte meg tőle a fejlesztést.

A termelés nem állt meg a 17-es forradalom után, sőt, új jelentést kapott. A termék az ünneplés elengedhetetlen kellékévé vált, különleges alkalmakra tartogatták, és szó szerint cseppenként alkalmazták. Ez az illat elsősorban az ibolya és az írisz jellegzetes kombinációjáról volt ismert, amely betöltötte a teret és ünnepi hangulatot teremtett.

Ma is létezik, csak felfrissítették

A Krasznaja Moszkva olyan illatjegyek sokaságát vonultatja fel, mint a bergamott, narancsvirág, pézsma és bizonyos fűszerek. Ez a kombináció tette lehetővé, hogy az illat órákig a levegőben maradjon, ami fontos volt egy olyan világban, amely megkövetelte, hogy a parfüm egész napon át tartós legyen.

A kompozíciót úgy strukturálták, hogy idővel új arcát mutassa. Kezdetben a citrusfélék és a fűszerek élessége érezhető, majd a virágos akkordok érvényesülnek. Komplex szerkezetének köszönhetően az illat sosem érződött unalmasnak. Szilárdságáért és jelenlétéért nagyra értékelték, ami segített viselőjének magabiztosabbnak érezni magát.

A parfümöt ma is gyártják, ám az összetétele megváltozott, bizonyos alapanyagokra vonatkozó nemzetközi tilalmak miatt. A modern változat hasonló a klasszikushoz, de kicsit „áttetszőbb”.

A gyöngyvirág volt a sláger

De nemcsak ezt az illatot gyártották a Szovjetunióban. Más kompozíciók főleg a gyöngyvirágot használták fel. Míg a Vörös Moszkva esti, alkalmi jellegű és nehezebb volt, a gyöngyvirágot a tavasszal, a tisztasággal és a frissességgel társították. Előállítása kezdetben leningrádi kisipari műhelyekhez köthető.

Sokak számára egy ilyen üveg az egyszerűség és a megfizethetőség szimbólumává vált. Gyakran vitték ajándékba és mindennap használták. Tömegtermelése nem rontott a minőségén: a tavaszi kert tiszta illatát kivétel nélkül mindenki szerette.

„Akkoriban a parfümkészítés nem volt ilyen bonyolult. Ha gyöngyvirágról volt szó, annak jellegzetes illatára mindenki ráismert. Ez a tulajdonság most is megtalálható a modern márkáknál, főleg azok esetében, amelyek a természetességet értékelik” – hangsúlyozta a szakember.

Elegendő egy érintés a csuklón

A vintage parfüm manapság egy olyan kiegészítő, amely minimalista alkalmazást igényel. Nem illik egy sportos alkalomhoz, de tökéletesen kiegészíti az elegáns megjelenést. A kulcs a mértékletesség, hogy az illat kellemes emlék maradjon, ne pedig irritáló.

A régi parfümök gyakran nagyobb koncentrációban tartalmaznak olajokat. Annak érdekében, hogy az illat ne váljon túl erőssé, legjobb, ha mikrodózisokban alkalmazzuk. Elegendő tehát egyetlen érintés a csuklón vagy egy sál szélén.

Ha a régiek új változata helyett a több évtizede őrzött maradékot szórjuk magunkra, akkor figyeljünk arra, nem romlott-e meg, mert évtizedek múltán ez is előfordulhat. Tipikus jel a savanyú vagy dohos szag megjelenése az első befújáskor. Ha a folyadék túl sűrűvé válik, vagy üledék képződik, ne használjuk.