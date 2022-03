Spanyol koronavírus elleni vakcinát kezdtek el tesztelni

A jobboldaliak inkább felülnek az összeesküvés-elméleteknek

Egy friss tanulmány évtizedek óta nyitott szociálpszichológiai kérdésekre adott válaszokat. Bebizonyosodni látszik, hogy a szélsőséges politikai nézeteket vallók általában, és közülük is a jobboldali szélsőségesek hajlamosabbak inkább hinni a konspirációs teóriákban, de más összefüggések is megfigyelhetők. Krekó Pétert, az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszékének habilitált egyetemi docensét, a tanulmány társszerzőjét az általános következtetések mellett a speciális magyar helyzetről is kérdeztük.