Szélhámosnak tartja a mesterséges intelligenciát a szakértők egy része

A jó hír az, hogy még nincs minden veszve. Az amerikai Pew Research Center áprilisi felmérése szerint az „MI-szakértők” 56 százaléka hisz abban, hogy a mesterséges intelligencia jobbá teszi az Egyesült Államokat, míg a laikus felnőtt amerikaiak körében csak 17 százalék ez az arány. Ha már a többségnek fogalma sincs arról, hogyan működik az MI, legalább nem is bízik benne.

Demis Hassabis, a Google DeepMind részlegének vezére azt mondta, hogy a céljuk „olyan MI-modellek létrehozása, amelyek megértik a körülöttünk lévő világot”. A kétkedők szerint ezek a megjegyzések figyelmen kívül hagyják, hogy a nagy nyelvi modellek (LLM) nem képesek, és nem is lesznek képesek bármit „megérteni”.

Jó hír az emberiségnek, hogy az elmúlt időszakban megjelent két könyv is azt sugallja, hogy a robotok hatalomátvételének víziója egyelőre ma sem több rémálomnál. A szerzők úgy látják, hogy a mesterséges intelligenciát szélhámosság lengi körül. Nem arról van szó, hogy az MI technológiája nem rendkívüli, nem formálja át a világot remélhetően jó kezekben jó irányba.

Az új-zélandi The Press hírlap főszerkesztője 1863 júniusában kapott egy levelet „Cellarius” aláírással, amely azt jósolta, hogy az emberiséget hamarosan rabigába hajtja egy mechanikus királyság. „A gépek uralkodni fognak felettünk” – jósolta a levélíró. „Napról napra egyre inkább alárendeltek vagyunk nekik, egyre több ember szenteli az életét arra, hogy a gépek mechanikus kiszolgálója legyen.” Ma már tudjuk, hogy a szerző Samuel Butler brit író volt, aki közel tíz évvel később megjelentette az Erewhon című novellát, amelyben először esett szó angol nyelven a mesterséges intelligenciáról. A The Atlantic azért hozta elő ezt a sztorit, mert mindez manapság nem hipotetikus lehetőség, hanem – legalábbis ami a mesterséges intelligenciát illeti – valóság.

