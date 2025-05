„Szexuálisan szuggesztív környezet” – több tízmillió gyerek használja a játékplatformot, ahol vad dolgok jöhetnek szembe

„A bizalom és a biztonság az alapja mindennek, amit teszünk. Folyamatosan fejlesztjük előírásainkat, technológiáinkat és moderálási gyakorlatunkat, hogy megvédjük közösségünket, különösen a fiatalokat. Ebbe beletartozik a fejlett biztonsági eszközökben történő befektetés, a szakértőkkel történő közös munka, illetve a szülők és gondviselők felvértezése erőteljes ellenőrzési jogokkal és hozzáféréssel. Csak 2024-ben 40 biztonsági fejlesztést végeztünk el, és továbbra is elkötelezettek vagyunk annak irányába, hogy a Robloxot egy még biztonságosabb és kulturáltabb hellyé tegyük mindenki számára.”

A cég biztonsági igazgatója, Matt Kaufman pedig a The Guardiannek így fogalmazott:

„A gyerekek továbbra is chatelhetnek idegenekkel, akik nincsenek barátaik listáján, és 6 millió ’élménnyel’ a platformon, amelyek sokszor hiányos leírással és értékeléssel rendelkeznek, hogyan várható el a szülőktől, hogy moderáljanak?”

A The Guardian korábbi felhívására pedig többek közt olyan szülők jelentkeztek, akiknek tízéves fiát a platformon keresztül hálózta be egy felnőtt, illetve akiknek kilencéves lánya pánikrohamoktól szenvedett, miután szexuális tartalommal szembesült játék közben.

Csakhogy egy a digitális világot vizsgáló csoport, a Revealing Reality jelentése szerint így is elképesztően könnyű bárkinek kapcsolatba lépni a gyerekekkel, akik pedig maguktól is könnyen találkozhatnak felkavaró tartalommal.

A szülők immár megtilthatják bizonyos felhasználóknak, hogy kapcsolatba lépjenek gyermekükkel, illetve letilthatnak játékokat is, illetve ellenőrizhetik, hogy gyerekük a megfelelő korhatári besorolásba tartozik-e.

A Roblox eddig is elismerte, hogy előfordulhat, hogy a gyerekek káros tartalmakkal és „rossz szereplőkkel” találkozhattak a platformon, de azt állították, keményen dolgoznak az ügyön. Nemrég bevezettek olyan eszközöket , amelyeknek az lett volna a céljuk, hogy a szülők nagyobb felügyeletet tudjanak gyakorolni 13 évesnél fiatalabb csemetéik Robloxon zajló tevékenysége felett.

Egy gyerek ismerkedik a Robloxszal - a szülők nem lehetnek biztosak benne, hogy nem fog mást is megismerni Fotó: Depositphotos

A felhasználók nagyjából 40 százaléka 13 év alatti gyermek, 20 százaléka kilenc évesnél is fiatalabb. (A felhasználók 16 százaléka 13-16 éves, 25 százaléka 17-27 éves, és csak a maradék 19 százalék múlt el 25 éves.)

A Roblox alapvetően ingyenes, de bizonyos tartalmakat pénzért kínál a felhasználóknak, illetve mikrotranzakciókból is termel bevételt. Nem is keveset.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!