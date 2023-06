Szinte hihetetlen, de lehet izgalmas egy matekóra is

A matematika olyan tudást nyújt, amelyet a hétköznapjainkban, életünk minden területén hasznosíthatunk. Hogyan lehet mindezt megmutatni, a matekot izgalmasan és hatékonyan tanítani? – a többi között erről tanácskozik a világ közel 950 kutatója 2023. július 10. és 14. között Budapesten, a 13. CERME Konferencián.

A European Society for Research in Mathematics Education (ERME) kétévente tartja meg a CERME Konferenciát, amely a kontinens legnagyobb, a matematikatanítás módszertanával foglalkozó tudományos tanácskozása. A szervezet a rendezvény révén lehetőséget kíván biztosítani a terület szakemberei számára, hogy megismerjék a különböző európai országokban folyamatban lévő kutatásokat és kutatói együttműködéseket alakítsanak ki – áll a szervezet lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

„Megtiszteltetés és külön öröm számunkra, hogy a 2023-as, immáron 13. konferencia rendezési jogát az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet nyerte el. Az ELTE TTK Lágymányosi Campusának két épülete szolgál majd a budapesti tanácskozás helyszínéül, ahová közel 950 résztvevőt várunk 60 országból, a világ minden tájáról” – mondta el Csapodi Csaba, a helyi szervezőbizottság elnöke, az ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központ adjunktusa, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Módszertani Osztályának munkatársa.

„A matematika nagyon fontos tantárgy, évezredek óta tanítják, napjainkra minden nemzetközi és hazai mérésben központi helyen szerepel, hiszen meghatározó szerepet tölt be a gondolkodásban. A matematikát jellemző rendszerezettség, problémamegoldás, logikus gondolkodás olyan ismérvek, amelyekre a hétköznapi helyzetekben is szükség van, és amelyek nélkül manapság már nehéz boldogulni. Elvontsága miatt azonban nehéz tantárgy is, ami nemcsak a tanulásának, de az oktatásának a nehézségét is jelenti. A matematikát a jelenlegi, információs társadalmunkban úgy kell megismertetni a diákokkal, hogy a gyakorlati hasznosságát, a »kézzelfogható értelmét« is megmutassuk. Éppen ezért nagy jelentőségű a matematika didaktikai, azaz oktatáselméleti kérdésekkel foglalkozó európai szakembereit összefogó ERME munkája” – hangsúlyozta Csapodi Csaba.

Kiemelte, a CERME konferenciáknak már a kezdetektől határozott célja, hogy a matematikatanítás elméletével, módszereivel foglalkozó európai kutatókat közös gondolkodásra sarkallja, ezáltal a tanácskozás szerkezete némileg eltér az általában megszokottól.

Megváltozhat a matekoktatás módszere. Fotó: Pixabay

A résztvevők a mintegy 30 tematikus munkacsoport – Thematic Working Group – egyikébe jelentkezhetnek, ott prezentálják előadásukat, illetve ugyanabban is dolgoznak együtt az öt nap során. Nagyon sokszínű palettából választhatnak a kifejezetten matematikai területektől – például az algebra, a geometria, a valószínűség-számítás vagy a statisztika oktatásától – a különböző korosztályok matematikatanításán keresztül a technológiai, matematikatörténeti, illetve integrációval foglalkozó témakörökig. Mindez kiváló lehetőséget biztosít számukra az elmélyült munkára és az adott terület legkiválóbb kutatóinak megismerésére. A munkacsoportok plenáris panelbeszélgetéseken oszthatják meg a többiekkel eredményeiket, ahol már szélesebb körben is lehetőség nyílik a vitára, a kutatók továbbá poszterüléseken is bemutatkozhatnak és kaphatnak visszajelzést munkájukról – tájékoztat a szervezet.

Mindemellett két plenáris előadás is gazdagítja a programot, ezeket Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke és Berta Barquero, a barcelonai egyetem oktatója tartja. Az ERME jövőbeli munkájával és irányaival foglalkozó ülésekre is sor kerül a tanácskozáson, amelynek nemzetközi programbizottságát Paul Drijvers, az Utrechti Egyetem oktatója, a Freudenthal Intézet tudományos igazgatója vezeti.

Budapest egyúttal a YERME Napoknak, a matematika oktatásával foglalkozó fiatal európai kutatók kétnapos rendezvényének is otthont ad, amelyet a hagyományoknak megfelelően a CERME konferencia előtt, július 9-10-én rendeznek meg. Ennek keretében mesterszakos hallgatók, PhD-hallgatók, illetve frissen PhD-zett posztdoktorok találkozhatnak és ismerhetik meg az európai matematikaoktatás különböző irányzatait és képviselőiket – zárul a közlemény.