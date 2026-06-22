Talán nem is tudja: hemzsegnek itthon ezek a csodaautók

A Tesla 6 százalékkal növelte a járműeladásait az idei első negyedévben az egy évvel korábbihoz mérve, ezzel több mint egy év után visszaszerezte a vezető helyét világviszonylatban az elektromos járművek legnagyobb szállítójaként.

Egy hófehér Y

Kicsit a globális számok mögé tekintve kiderül: a Tesla tavaly év végén gyártotta le 9 milliomodik gépét. Az említett mérföldkőnek számító darabot a kínai, sanghaji gyárában ünbnepelte a vállalat. Ez egy hófehér model Y-on, a cég SUV méretekkel megáldott autója lett.

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Több ezer darab jelent meg

Még érdekesebb, hogy e 9 millió gépszörnyből nemsokal ezelőttre már 300 ezer darabot az Egyesült Királyságban adott el a Tesla. A szigetországban csak tavaly több mint 45 ezer darab Tesla fogyott, igaz, ez ott vissszaesést jelentett.

A magyar piac az angliaihoz képest is kiugró számokat mutat. Míg idehaza 2024 végén még csak alig 10 ezer darab Tesla volt jelen az utakon a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkiozva a Villanyautósok.hu oldal azt írja:

a tavalyi év legvégén már majdnem 16 ezer ilyen márkájú elektromos autó rótta hazánk útjait, ami 60 százalékos, kirobbanó bővülés.

Arról, hogy mi rejlik a nagy számok között és milyen tulajdonságai miatt ilyen népszerű a Tesla további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.