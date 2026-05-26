Tudomány-technika Tanács Zoltán

Tanács Zoltán: A HUN-REN elnöke mondjon le!

mfor.hu

A miniszter szerint a HUN-REN jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása.

A kutatóhálózat vezetőivel, tagjaival és az MTA-val való számos egyeztetést követően az a vélemény alakult ki bennem, hogy a HUN-REN jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, a kialakult feszültségek feloldása – közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Álláspontom szerint az lenne a legszerencsésebb, legtisztább megoldás, ha a HUN-REN elnöke és vezérigazgatója a kialakult helyzetre való tekintettel lemondana, és egy átmeneti vezetésnek átadná a stafétát. Egy ilyen átmeneti vezetés tudná a kormánnyal, az MTA-val és valamennyi érintettel együtt kidolgozni a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét, és segítené az átmenetet egy olyan rendszer felé, amely minden szereplő számára kiszámítható és megnyugtató – fogalmazott a miniszter.

Tanács Zoltán a bejegyzésben pontokba szedve idézte fel a kutatóhálózattal kapcsolatos legfontosabb történéseket, kiemelve, hogy a HUN-REN-ügyben „több fronton is mozgásba lendültek a dolgok”. Hangsúlyozta, hogy „a kép összetett, és a következő hetekben több párhuzamos folyamatnak kell összeérnie”.

Az MTA-hoz való visszatérésnek a szándékon túl tartalma is van: ki kell dolgozni, mit jelent ez jogi, szervezeti, vagyoni és finanszírozási értelemben, csak ezek tisztázása után várható el bárkitől – például azoktól, akiknek a mindennapi munkájáról és életpályájáról van szó –, hogy felelős döntést hozzon – fűzte hozzá.

„A célunk világos: a magyar kutatóhálózat számára egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes működési környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, a tudomány szabadsága biztosított, és a hatékony működés feltételei adottak” – emelte ki a miniszter.

Ennek kialakítása türelmet, érdemi párbeszédet és minden érintett szakmai szempontjának figyelembevételét igényli; a jogszabályok előkészítése elkezdődött, a hamarosan hivatalba lépő MTA-elnökkel folytatják az egyeztetést, valamint az ELTE vezetésével is egyeztetést kezdeményeznek – zárta a bejegyzést Tanács Zoltán.

(MTI)

 

 

