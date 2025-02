Tejekkel előznék meg a járványokat magyar kutatók

A Tejmonitor projekt keretében emellett egy átfogó tudatossági kampányt is indítanak, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (NÉBIH) együttműködésben valósítanak meg a fogyasztók szélesebb körű tájékoztatása érdekében. Szeretnék ugyanis, hogy az emberek megismerjék az ultrahőkezelt tejek biztonságosságát, s tisztában legyenek a nyerstej fogyasztásának egészségügyi kockázataival.

Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon.

Kapcsolódó cikk Durva méreteket öltött a madárinfluenza Hajdú-Biharban Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon.

A projekt alapja egy kanadai kutatás, melynek keretében a kereskedelmi forgalomban lévő tejek madárinfluenza-szűrését végzik. A jövőben a VNL kutatói is ilyen jellegű vizsgálatok lefolytatására készülnek, hogy ezzel is hozzájáruljanak a globális járványügyi előrejelzés fejlődéséhez.

A pécsi szakemberek Európában elsőként indították el ezért azt a Tejmonitor projektet, amelynek keretében a kutatók különféle – állatról emberre terjedő – vírusos betegségek nyomon követését, és az ezekből kialakuló járványokkal kapcsolatos korai előrejelző rendszer létrehozását tűzték ki célul azzal, hogy eredményeik az agrárszektor számára is új védelmi vonalat képezhessenek.

A kommüniké szerint a közelmúltban az Egyesült Államokban felfedezett, szarvasmarhák között terjedő madárinfluenza-járványt is ennek az újszerű megközelítésnek köszönhetően ismerték fel, s ennek nyomán vált egyértelművé, hogy a tej a járványügyi kutatásokban hasonlóan értékes információforrás lehet, mint korábban a szennyvízvizsgálat.

Az elmúlt évek járványai rávilágítottak arra, hogy a gyors és hatékony előrejelző rendszerek kulcsfontosságúak az egészségügyi védekezésben. A szennyvízvizsgálatok már bizonyították hatékonyságukat a COVID-19 és más vírusok nyomon követésében, innovatív módszerként pedig az ultrahőkezelt (UHT) tejek elemzése is reflektorfénybe került – írták a PTE közleményében.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!