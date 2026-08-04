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Telex: az államkincstár elleni kibertámadásban egy majd tíz éve ismert hibát használhattak ki

mfor.hu

A lap szerint akár mindenhez hozzáférhetett a támasdó, amihez csak akart.

A belső rendszerek ismerete nélkül nehéz megítélni a teljes érintettség mértékét, de a közzétett felvételek alapján úgy tűnik, hogy nagyon súlyos lehet az a kibertámadás, ami a Magyar Államkincstár alá tartozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH) érte a múlt héten – derült ki a Telex által megkérdezett szakértők elmondása alapján.

Ha a támadó valóban mindenhez hozzáférést szerzett, amiről képernyőképeket tett közzé, akkor „egy 10-es skálán ez egyértelműen 10-es besorolású incidens”.

Nem is orosz az elkövető?

A szervezet vasárnap erősítette meg, hogy kibertámadás érte az informatikai hálózatát, de a jelenlegi információik szerint adatvesztés nem történt, a szükséges lépéseket pedig megtették.

Azt is hozzátették, hogy a támadás orosz szerverekről történt, de a támadásról egy fórumon és a saját honlapján is részleteket posztoló, ByteToBreach nevű hekker kérdésünkre azt írta, fogalma sincs, honnan származhat ez az infó.

Nagyon régi, ráadásul ismert a kihasznált sérülékenység

a rendszer tartalmazott egy olyan, magas kockázatú sebezhetőséget, amelyet a támadó ki tudott használni. Ez egyébként nagyon régi, már 2017 októbere óta ismert, az Oracle akkor ki is adott rá egy javítást. Ez önmagában még nem jelentett teljes sikert a hekkernek, de elég volt ahhoz, hogy tovább mozogjon a belső hálózatban, és további sebezhetőségeket, esetleg potenciális célpontokat keressen – írta a hírportál.

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