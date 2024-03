Váltanak a gyorséttermek, jönnek az egyenadagok

Az amerikai Chipotle mexikói gyorsétteremlánc vendéglőiben hamarosan hajszálra azonos adagokat fognak találkozni a vendégek. A cégvezetés beszámolója szerint ezt annak köszönhetik, hogy bevonják a mesterséges intelligenciát is az ételek készítésébe.

A mesterséges intelligenciát is beveti az egyik amerikai gyorsétteremlánc.

Fotó: Tim Furlong Jr.

A vállalat egy avokádókrém-készítő robotot tesztel, aminek első eredményeit hamarosan meglátják – árulta el a Quartz internetes portálnak Brian Niccol, a Chipotle vezérigazgatója. Egészen biztosan eljön az az idő, amikor a vendégeinknek pontosan azonos nagyságú menüket tudunk majd felszolgálni függetlenül attól, hogy a kínálat melyik eleméről van szó” – tette hozzá a cégvezető.

A változás abban van, hogy a mesterséges intelligencia segítségével pontosabban meg tudják szabni az ételek összetevőinek mennyiségét anélkül, hogy lelassulna a felszolgálás vagy a házhoz szállítás folyamata. A Chipotle 2023-ban kezdte el tesztelni az Autocado robotot, amely képes elvégezni a zöldség szeletelését, meghámozását és magtalanítását egyetlen folyamatban. Ez a gép követi a Chippy névre keresztelt tortillachip-késztő robotot, a melyet 2022 márciusa óta használnak.

Az ilyen fejlesztések nem olyan egyszerűek, mint amilyennek látszanak, derült ki Niccol szavaiból. A Chippy például váratlan gondot okozott azzal, hogy a megtisztítása komoly kihívást támasztott a használóinak.

Az Autocadót még nem telepítették az étteremlánc vendéglőiben, ám már túl vannak a negyedik prototípus tesztelésén is. A gépre szükség is lesz, mert a Chipotle idén 285-315 új éttermet akar nyitni, amivel az USA-ban 7000-re nő ezek száma. Be akarnak törni a kínai piacra is, ám ezt nem fogják elkapkodni.