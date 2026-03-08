2p

Térdre rogyhat egy politikai mozgalom miatt a népszerű AI alkalmazás

mfor.hu

Méretes, kétségbeesett reakciókat hoz, ha a politika egy bizonyos szintnél mélyebben alkalmazza vagy csak alkalmazná a mesterséges intelligenciát (MI/AI). Sőt a legújabb fejlemény, hogy tulajdonképpen politikai mozgalommá válik egy kormány és az AI-ipar egy nem túl szerencsés összefonódása miatti tiltakozás. 

QuitGPT. Cancel ChatGPT. Ezekkel az új angol eredetű kifejezésekkel kell megbarátkoznunk a digitalizáció és a szélsebesen terjedő mesterséges intelligencia világában. Nemrég ugyanis szinte politikai protesztmozgalommá szerveződött egy elégedetlen felhasználói felháborodás.

Mindent leuralna a hadászat

Az online online terjedő mozgalom a Sam Altman nevével fémjelzett, az elmúlt években meghatározóvá gyarapodó OpenAI vállalat népszerű chatbotjának, a Chat GPT-nek a lemondására, bojkottjára szólítja fel a tagokat.

A kampány azután lángolt fel, hogy éles ellentét alakult ki az Anthropic mesterséges intelligencia-vállalat és az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) között egy katonai szerződés kapcsán.

Mostanra már 1,5 milliónál is többen csatlakoztak a kezdeményezéshez, vagy az előfizetésük törlésével, vagy a bojkottról szóló üzenetek megosztásával. A felháborodást azok a jelentések váltották ki, melyek szerint a Sam Altman vezette OpenAI megállapodást kötött modelljeinek titkosított amerikai katonai hálózatokban való alkalmazásáról. Arról, hogy mit hoz az új fejlemény az AI-iparnak és milyen kétségbeesett reakciók születtek további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

