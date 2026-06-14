A Tesla készülő gépszörnye még az Nvidia feje szerint is bombasztikus üzlet

Még január utolsó napjaiban söpört végig a hír a világon: miszerint a Tesla leállította a prémium Model S szedán és Model X crossover gépkocsijainak gyártását a cég kaliforniai üzemében, Fremontban. A gyár azonban egy pillanatig sem maradt munka nélkül.

Az üzemi kapacitásokat iziben átalakították, hogy ezután kocsik helyett az Optimus humanoid robotok gyártósorának otthonává váljon a társaság telephelye. Itt nem kevesebb, mint évi 1 milliós kapacitás elérése a Tesla célja – szóltak akkor a híradások.

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Gigászi iparág alapjait tehetik le Muskék

Ma meg már leginkább arról lehet hallani, hogy még a körülbelül 5000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt elérő, chipgyártó mammuttá váló Nvidia vezérigazgatója,

Jensen Huang is úgy látja, hogy több ezer milliárdos üzletbe tenyerelt a Tesla a robotikával.

Arról, hogy miért mondott hasonlókat a cégvezér a Hyundairól is, valamint arról, miért hízhatott Elon Musk mája további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.