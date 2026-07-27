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Bemondta a Tisza-kormány minisztere: Magyarországra is érkezik az űrből szórt internet

mfor.hu

Az Elon Musk Starlinkjéhez hasonló műholdas rendszer néhány éven belül az űrből szórhat stabil és megbízható internetet, emellett a magyar gazdaságot is számos ponton segítheti, nem beszélve a fehér foltok felszámolásáról.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a napokban jelentette be, hogy a kormány döntött: a következő években 500 millió euró (mintegy 180 milliárd forint) értékben fektet be az állam olyan uniós műhold alapú infokommunikációs rendszerekbe. 

Ezek alkalmazásával tovább javul az ország digitális versenyképessége és haváriák esetén is megbízható, zárt kommunikációs csatorna biztosítható - írja oldalán a Privátbankár.

A tárcavezető közölte az Európai Unió IRIS² nevű programjáról, hogy ez

„Európa Starlinkje”. Szerinte Európának szüksége van egy megbízható, önálló, szuverén kommunikációs hálózatra, ami titkosított, biztonságos kommunikációt tesz lehetővé.

Írisz? Csillagkapu?

Hogy mi az az IRIS Square néven futó program, amihez a mostani bejelentés szerint csatlakozunk? Az Európai Unió 2030-ig teljeskörűen kiépít egy teljesen saját műholdas kommunikációs rendszert. 

Erről és a rendszer Magyarországnak kedvező konkrét technikai újdonságairól további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg. 

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