Többmilliárd adag fogy ebből a fájdalomcsillapítóból – most kiderült, hogy pont ellentétesen működik?

Csakhogy egy friss kutatás most ennek nagyjából az ellenkezőjére talált bizonyítékot. A kutatás szerint ugyanis a paracetamol éppenséggel gátolja a 2-AG nevű endokannabinoid termelődését, miközben korábban azt gondolták, hogy e kannabiszhoz hasonlatos anyag szintjének emelkedése fejthet ki fájdalomcsillapító hatást.

Kutatók aztán a 2010-es években abba az irányba indultak el, hogy a paracetamol titka az endokannabinoid-rendszerben (ECS) lehet. Az ECS az emlősök agyában megtalálható kannabinoidreceptorok csoportját jelenti, és fontos szerepet játszik az étvágy, a fájdalomérzet, az emlékezés szabályozásában, a sportolás során fellépő eufória kialakulásában, vagy éppen a kannabisz fogyasztásának pszichoaktív hatásának közvetítésében is. Logikus lenne tehát, hogy e rendszer fokozott működése csökkenti a fájdalomérzetet is.

Arról nem is beszélve, hogy a paracetamol túladagolása csak az Egyesült Államokban évente nagyjából 500 halálesetért felelős, ezért minden olyan tudás, amely egy biztonságosabb alternatíva, a veszélyes hatások kiküszöbölése irányába vezet, akár évi több ezer életet is megmenthetne világszerte.

Persze mondhatnánk, hogy ami működik, azt ne bolygassuk, de egyrészt a tudomány szerencsére nem így működik, másrészt a hatásmechanizmus megértésétől azt várják a tudósok, hogy más fájdalomcsillapítók hatásának is jobb megértéséhez vezetne, esetleg új, hatékonyabb fájdalomcsillapítók kifejlesztésében is segíthetne.

A paracetamol a világ egyik legelterjedtebb fájdalomcsillapító hatóanyaga, amelyből évente több milliárd adag fogy a világban. Hazánkban is ez a hatóanyaga számos közismert, jórészt vény nélkül kiadható fájdalomcsillapító vagy éppen megfázás elleni szernek.

A tudósok valójában csak találgatnak, miért is csillapítja a fájdalmat a paracetamol. Egy új kutatás meglepő eredményre jutott a kérdésben.

