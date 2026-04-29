Toporog az arany ára, balszerencsés lehet a vége

A mostani együttállás alapján pedig ez egy még rosszabb forgatókönyvnek is megágyazhat.

Március közepén hagyta el a lélektaninak számító, sőt egy-két évvel ezelőtt még elképzelehtetlen álomhatárként megjelenő 5000 dolláros unciánkénti támaszszintjét az arany kurzusa. Azóta egyelőre nem láttunk ehhez hasonló árszintet.

A legértékesebb nemesfém az amerikai határidős piacon valamivel a 4700 dolláros árszint felett kezdte meg az utolsó áprilisi kereskedési hetet. Sőt, a nemesfém szinte egész áprilisban egy szűkebb, durván a 4700-4900 dollár közötti ártartományban mozgott, azaz oldalazott.

Elemzők odáig mentek, hogy április utolsó napjaiban közölték:

„a jegyzés képtelen tartósan a 4800 dolláros szint fölé emelkedni, aminek legfőbb oka, hogy a globális geopolitikai bizonytalanság idején a befektetők az amerikai dollárt preferálják elsődleges menekülőeszközként a nemesfémekkel szemben.”

A Közel-Keleten zajló tűzszüneti tárgyalások körül állandósult kétségek miatt a piacon szélesebb körben eluralkodott a vélekedés, hogy az arany árfolyama rövidesen ismét újra tesztelheti a jelenlegi sáv alsó határait. A helyzetet nehezíti, hogy a magas olajárak felerősítették az inflációs félelmeket, ami arra kényszerítheti az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) irányítóit, hogy a belátható jövőben ne változtasson jelenlegi szigorú monetáris politikáján.

Arról, hogy a Fed jelenlegi elnöke mikor mondhat utoljra nagyot és mik a különböző forgatókönyvek az aranyárra vonatkozóan további részleteket laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

