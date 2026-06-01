Tudomány-technika Egyesült Államok

Trump Amerikája nem engedi szorításából a legapróbb AI komponenst

mfor.hu

Az Egyesült Államok szigorítja a mesterséges intelligenciával (AI) kapcsolatos miniatűr termékek exportját.

Az Egyesült Államok kormánya szigorítja a fejlett mesterségesintelligencia-chipek exportjára vonatkozó korlátozásokat, és bezár egy olyan kiskaput, amely lehetővé tehette kínai érdekeltségű vállalatok számára a legkorszerűbb amerikai processzorok beszerzését külföldi leányvállalataikon keresztül.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium alá tartozó Ipari és Biztonsági Hivatal (Bureau of Industry and Security – BIS) vasárnap közzétett iránymutatása szerint exportengedélyre lesz szükség a fejlett MI-chipek olyan vállalatok részére történő kiviteléhez is, amelyek székhelye Kínában található, függetlenül attól, hogy az érintett leányvállalat külföldön működik-e.

Kiskapu, becsukva

A most megszüntetett kiskapu 2025 májusában keletkezett, amikor a Trump-kormányzat felfüggesztette az elődje, Joe Biden által elfogadott, a mesterségesintelligencia-chipek globális hozzáférését szabályozó rendelkezés végrehajtását.

Chris McGuire technológiai és nemzetbiztonsági szakértő szerint a rés lehetővé tette, hogy

kínai vállalatok külföldi leányvállalatai engedély nélkül vásároljanak csúcskategóriás Nvidia-chipeket.

A rendelkezés ugyanakkor nem kötelezi az adatközpontokat a már leszállított chipek és szerverek használatának vagy karbantartásának leállítására. Iparági források szerint akár több százezer ilyen nagy teljesítményű chip kerülhetett kínai érdekeltségekhez. Az Nvidia számára a kínai piac kiemelt jelentőségű. A vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang korábban 50 milliárd dollárra becsülte a kínai MI-chip piac méretét. A cég szerint az új iránymutatás nem változtat jelenlegi helyzetén, mivel az amerikai hatóságok már korábban egyértelműen engedélykötelessé tették számára az érintett termékek kínai exportját. (MTI)

