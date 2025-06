Tudta, hogy egy jéghideg koktél szívritmuszavart is okozhat?

„A szívbetegeknek ügyelniük kell arra, hogy ne igyanak túl hideg vizet, mert az szívritmuszavarokat válthat ki, vagy akár érgörcsöket is okozhat, ami végső soron szívrohamhoz is vezethet” – vélekedik Dr. Manjinder Sandhu indiai orvos. Az indiai ayurvedikus gyógyászat régóta azt javasolja, hogy szobahőmérsékletű vizet fogyasszunk, és kerüljük a hűtött folyadékokat.

A leggyakrabban jelentett hideg pitvarfibrillációt kiváltó okok között a jeges víz, a turmixok, a tej, a joghurt és a fagylalt áll. A vizsgálatban résztvevők közül néhányan arról számoltak be, hogy a lassú evés, a szívószálak használatának mellőzése és az italok felmelegedése gyakran segített nekik elkerülni a riasztó tünetet.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a hideg ételek és italok kerülése a betegek 86,4 százalékánál csökkentette vagy teljesen megszüntette a pitvarfibrillációt. A hideg italok kerülése sikeresebb volt azoknál a betegeknél, akiknél a pitvarfibrillációt kizárólag hideg italok okozták, mint azoknál, akiknél a hideg italoknak való kitettségtől függetlenül is kialakult néhány pitvarfibrillációs epizód.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a résztvevők 96,8 százaléka szerint a hideg ételek és italok nem rendszeresen okoznak tüneteket.

A kutatók azt találták, hogy a résztvevők körülbelül felénél a pitvarfibrillációt csak hideg italok/ételek váltották ki; a másik felüknél hideg étel/ital fogyasztásakor és anélkül is jelentkeztek. És csak néhányan mondták, hogy a hideg étel/ital mindig kiváltotta a szívritmuszavart.

Vannak, akiknél tartós a pitvarfibrilláció, másoknál csak átmeneti jelenség. Ez arra késztette a kutatókat, hogy olyan életmódbeli kiváltó okokat keressenek, amelyek potenciálisan csökkenthetők vagy kontrollálhatók a tünetek megelőzése érdekében. A Journal of Cardiovascular Electrophysiology című folyóiratban megjelent új tanulmány vélhetően az első, amelyhez olyan pitvarfibrillációban szenvedő embereket kérdezett meg tapasztalataikról, akiknél hideg ételek és italok váltották ki az egyenetlen szívdobbanásokat.

Elsőre, de még másodikra is meghökkentőnek hangzik egy nemrégiben készült tanulmány konklúziója, miszerint a hideg ételek és italok néha kiválthatnak pitvarfibrillációt, azaz szívritmuszavart. Ezt a jelenséget hideg ital szívnek (cold drink heart-nak) nevezik.

