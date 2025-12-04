Túlélési útmutató: hogyan építsünk MI-stratégiát a versenyelőnyért? Klasszis Podcast

Magyarországon egyre élénkebb a mesterséges intelligencia alkalmazása a vállalati szektorban – de vajon hol tartanak a cégek az MI-stratégiák megalkotásában és a technológiai bevezetésben? A Deloitte Zrt. legújabb, „Magyar MI Körkép 2025” kutatása több mint 100 hazai vállalatot vizsgálva mutat rá a hazai AI alkalmazások helyzetére, a kihívásokra és a jövőbeni lehetőségekre.

Most Dr. Barta Gergő, a vállalat vezető AI-szakértője kalauzol el minket a kutatás legfontosabb megállapításain át, megvilágítva, hogy miként válhat a mesterséges intelligencia versenyelőnnyé és mit tehetnek a vállalatok, hogy ne maradjanak le ebben az új technológiai forradalomban. Ha érdekli, hogyan formálja át az MI a hazai üzleti világot – ez az epizód Önnek szól!

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Bevezető, köszöntés

0:48 Miért készül kutatás az MI hazai vállalati használatáról?

4:00 Kik az MI használat szempontjából érettnek nevezhető vállalatok?

6:39 Mi a szerep az AI stratégiának egy vállalat életében?

10:15 Létezik már megfelelő MI szakértői gárda, amely akár egy stratégia összeállításában, akár a vállalati alkalmazásban tudja segíteni a hazai vállalatokat?

12:50 Az MI kultúra építése fontos, de nem evidens feladat a vállalatok számára

17:26 Érdemes-e külön MI költségvetést tervezni a hazai gazdasági szereplőknek?

19:19 Beszéltünk a szabályozói környezetről. Mi is az az AI Act és milyen feladatokat ró a mesterséges intelligenciát alkalmazó vállalatokra?

22:29 Milyen előnyöket biztosíthat a mesterséges intelligencia bevezetése a magyar vállalati szektorban, hol van az igazi versenyelőny?

26:57 Mik a versenyelőnyök? Mi van akkor, ha valaki lemarad?

29:40 Mely területeken érdemes a mesterséges intelligenciát bevezetni a vállalati működésbe?

37:45 A Deloitte saját szervezetén belül milyen AI megoldásokat használ a mindennapokban?

43:50 Milyen hatása lesz a mesterséges intelligenciának hosszabb távon az életünkre?

49:28 Mit kell ma tanulnia egy fiatalnak ahhoz, hogy pár év múlva értékes tudással kerüljön ki a munkaerőpiacra?

56:45 Elköszönés

