Új típusú víztisztítót fejlesztettek Magyarországon

Közel egy évig fejlesztették azt a hazánkban úttörőnek számító, egyszerűen a csapra szerelhető víztisztítót, amit a március 22-i Víz Világnapjához közeledve mutatott be a gyártó, Wellnet Kft. A cég nemzetközi szabványoknak megfelelő aktívszenes víztisztítójának különlegessége a műszaki megoldásában rejlik. Az új termék szűrési technológiájának köszönhetően olcsón, kényelmesen állít elő minőségi ivóvizet a csapvízből, ráadásul az üres palackok visszaváltásával sem kell bajlódniuk.

Guzorán István, a cég ügyvezető-igazgatója elmondta, a magyar piacon egyre nagyobb igény van olyan, minden fölösleges extrától mentes víztisztítókra, amelyek sallangok nélkül, jól teszik a dolgukat. Ezért is szerettek volna egy olyan, magyar fejlesztésű terméket piacra dobni, ami családbarát áron állít elő a csapvízből minőségi ivóvizet, így mindenki számára elérhető.

„A csapvíz az Európai Unióban és Magyarországon is az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Az emberiség egyik legnagyobb vívmánya, hogy egészséges, fertőzésmentes ivóvíz folyik a csapból. Ezt az ivóvíz biztonságot, mi a klórnak köszönhetjük. A klór azonban kétélű fegyver. Mivel a klór olyan fertőtlenítőszer, ami sajátos, kellemetlen ízt, szagot kölcsönöz a csapvíznek. Ezért nem vagyunk elégedettek a csapvíz minőségével, nem ízlik a csapból folyó ivóvíz. Egy Wellnet víztisztító készülék viszont könnyedén orvosolja ezt” – magyarázta az ivóvíz tanácsadó.

Már közel 100 ezer magyar háztartásban készül minőségi ivóvíz a csapvízből Wellnet termékekkel.

„A palackvisszaváltás tavaly júliusi bevezetését követően érezhetően megnőtt a kereslet a Wellnet víztisztítói iránt, feltehetően kényelmi okok miatt. A megvásárolt műanyagpalackos vizeket ugyanis vissza kell vinni a boltokba. A csomagolás tárolása és szállítása is nyűgöt jelenthet sokaknak, ezért több ezren döntöttek úgy az elmúlt bő fél évben, hogy víztisztítóra váltanak” – mutatott rá.

Ebbe a trendbe illeszkedik az új Wellnet CT is, mely a nemzetközi szabványoknak megfelelően készült, ezért az uniós piacra is kilépnének vele.Guzorán István elárulta, függően a honosítási eljárások lefolyásától idén Németország és Ausztria mellett Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban és Romániában is szeretnének megjelenni.