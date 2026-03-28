Új trend a vállalati AI-ban: saját infrastruktúra, tudatosabb kontroll

Egyre több szervezet dönt úgy, hogy a felhő helyett saját infrastruktúrán, kontrollált környezetben építi fel AI-megoldásait. Ennek komoly stratégiai okai vannak. Az on-premise AI szerepe egyrészt az adatbiztonsági és megfelelőségi elvárások miatt erősödik, másrészt a technológiai feltételek is rengeteget javultak. A korszerűbb hardverek, a hatékonyabb modellek, az új inferencia-megközelítések és a skálázható platformok révén a helyben futtatott AI ma már reális alternatíva. Ami korábban csak nagy, egyedi fejlesztési projektekben volt elképzelhető, az mára üzletileg jól tervezhető megoldássá vált.

Az on-premise AI nem csupán technológiai választás, hanem üzleti döntés. Különösen azoknál a vállalatoknál válik kulcsfontosságúvá, ahol az adatvédelem kritikus tényező. Az érzékeny információk védelme, az adatok feletti kontroll megtartása és a szigorodó szabályozási környezet – mint az EU AI Act, a NIS2, a DORA vagy a GDPR – mind olyan tényezők, amelyek elkerülhetetlenné teszik az AI részleges vagy teljes házon belül tartását.

Ahogy az AI egyre mélyebben beépül a mindennapi üzletmenetbe, úgy válik elengedhetetlenné a folyamatos rendelkezésre állás. Ipari, pénzügyi vagy telekommunikációs környezetben ma már elfogadhatatlan, hogy egy üzletileg kritikus funkció válaszideje vagy működése egy másik kontinensen futó felhőszolgáltatástól függjön. Ilyen esetekben a lokális működés nem pusztán compliance-kérdés, hanem kőkemény üzletmenet-folytonossági és szolgáltatásbiztonsági feltétel.

A mesterséges intelligencia már nemcsak támogat, hanem éles folyamatokat vezérel

További komoly érv a saját infrastruktúrán futó AI mellett a kiszámíthatóság és a kontrollálható költségpálya. A saját hardver és a hozzá kapcsolódó környezet költségei hosszú távon jobban tervezhetők. Ezzel szemben a külső szolgáltatások használatarányos árazása, a szolgáltatási modellek esetleges változása vagy a jövőbeli díjemelések rejtett kockázatokat hordoznak. Nagy volumenű, folyamatos használat esetén ezért stratégiai előnyt jelent, ha a vállalat maga felügyeli az AI-működés költség-, kapacitás- és teljesítményoldalát.

Bertus-Barcza Tímea, a Kontron AI üzletágának vezetője kifejtette: az on-premise AI nem egyetlen modell vagy szoftver, hanem egy komplex rendszer. Magában foglalja az infrastruktúrát, a hálózatot, az adattárolást, a modellek működtetését és az üzleti alkalmazásokat is. Vagyis az on-premise AI valójában egy „teljes ház”, ahol az alapoktól a tetőig mindennek összehangoltan kell működnie. A Kontron pedig éppen ennek a felépítésében és üzemeltetésében tud segítséget nyújtani.

A saját AI bevezetése tehát ott a legindokoltabb, ahol a leállás megengedhetetlen, és a mesterséges intelligencia már nemcsak támogat, hanem éles folyamatokat vezérel. Ezekben a szektorokban a minimális késleltetés és a maximális megbízhatóság nem kompromisszum kérdése, hanem alapkövetelmény. Ez különösen most hangsúlyos, amikor a piac fókusza a modelltanításról egyre inkább a valós vállalati használatra, azaz az inferenciára helyeződik át. A fő cél ma már az, hogy a rendszerek gyorsan, megbízhatóan és költséghatékonyan szolgálják ki a napi üzleti folyamatokat.

A Kontron AI kompetenciaközpontjának megoldásai jól példázzák mindezt a gyakorlatban. Ilyen feladat lehet a számlák automatikus feldolgozása, ahol a fő cél az adminisztrációs terhek csökkentése és a pénzügyi ciklusok gyorsítása. Ugyanilyen fontos alkalmazási terület a hatalmas műszaki dokumentumtárakban történő intelligens keresés: a Kontron Generative AI Frameworkre épülő megoldás akár 100 GB feletti szabvány- és dokumentumtárban is képes hatékonyan keresni és információt kinyerni, méghozzá pontos forráshivatkozásokkal.

Ipari IoT-környezetben egy okos chatbot mutatja meg igazán az AI üzleti értékét: ez már nem egy egyszerű kérdés-válasz rendszer, hanem hibajegyekben, szenzoradatokban és dokumentációkban is keres, sőt, akár konkrét folyamatokba is be tud avatkozni. A Voice AI Framework pedig bizonyítja, hogy a Kontron a speciális szaknyelvi pontosságot igénylő közegekben is képes vállalati szintű megoldásokat szállítani. A rendszer az adott iparági szókincsre tanítható, valós időben anonimizál, és kiemelkedően pontos beszédfelismerést biztosít. A gyártási minőségbiztosítás is remek példája az on-premise AI előnyeinek: itt a valós idejű gépi látás nemcsak felismeri az eltéréseket, hanem azonnali visszajelzést is ad.

A helyben futtatott megközelítés ráadásul lehetőséget teremt arra, hogy a vállalatok saját igényeikre szabott, specializált modelleket használjanak. Nem mindig érdemes hatalmas, általános AI-rendszereket bevezetni; sokszor egy adott üzleti problémára optimalizált, kisebb, de célzott modell hatékonyabb és gazdaságosabb. Különösen igaz ez a dokumentumfeldolgozás, a minőségellenőrzés, a belső tudásbázisok kezelése vagy a domain-specifikus beszédfelismerés terén, ahol a pontosság, a válaszidő és az adatvédelem egyszerre kulcsfontosságú.

Azoknak a szervezeteknek, ahol kiemelt szempont az adatszuverenitás, az érzékeny információk védelme, a költségek kiszámítható kontrollja, a garantált rendelkezésre állás és a jogszabályi megfelelés, mindenképpen érdemes mérlegelniük az on-premise AI bevezetését.

A következő fejlődési lépcsőt az úgynevezett ágensalapú AI (agentic AI) jelenti, amelynek autonóm működése a jövőben még inkább megköveteli majd a stabil, saját kézben lévő infrastruktúrát. Ezek a megoldások már nem csupán kérdésekre válaszolnak, hanem a vállalati rendszerekhez mélyen kapcsolódva önállóan gyűjtenek információt, indítanak el folyamatokat és hajtanak végre feladatokat. A trend tehát egyértelmű: hosszú távon azok a vállalatok lesznek igazán versenyképesek, amelyek túllépnek a különálló AI-eszközökön, és komplex, a valós üzleti célokat szolgáló rendszerekben gondolkodnak.