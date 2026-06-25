Ürge-Vorsatz Diána: Túl gyorsan melegszik Magyarország középső része

Európa már így is kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag, de Magyarország középső része még ebből is kiemelkedik: ez a terület az elmúlt 3 évtizedben Európa leggyorsabban melegedő részei közé tartozik – írta Ürge-Vorsatz Diána a Telex cikkében. A klímakutató a Facebook-oldalán közölt bejegyzésben fejtegette a fentieket, és itt arról is írt, hogyha pl. Írországhoz vagy Anglia északibb részeihez hasonlítjuk, akkor öt-hétszeres a melegedés üteme, ami évtizedenként 3/4–1 fokot jelent.

„Ez hatalmas rohanás az őrületbe… A mezőgazdaságunk, a vizünk (pont ott, ahol már most is nagyon fogyóban van!), a gazdaságunk – mind nagyon meg fogja szenvedni. Itt már nem babra megy a játék. Sürgősen be kellene látni, hogy igenis húsba, pénztárcánkba és egészségünkbe mélyen belevágó ügyről van szó, és nekünk itt a kis Magyarországon az egyik legfontosabb, hogy nagyon sürgősen megállítsuk az éghajlatváltozást” – fogalmazott.

A CEU-n dolgozó kutató azt írta, tudható, hogy meg lehet állítani az éghajlatváltozást, és ha időben lépnek, akkor „még lehet úgy, hogy több legyen belőle a jólét-emelkedés, mint az áldozat.”