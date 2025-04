Kevesen tudják, mi minden hullhat az űrből a Földre

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói, oktatói és hallgatói eddig öt magyar zsebműholdat (MASAT, SMOG-1, SMOG-P, ATL-1, MRC-100) terveztek és alkottak, ezeket nemzetközi segítséggel sikeresen Föld körüli pályára is állították, életciklusuk végén pedig mind elégtek a légkörben. Jelenleg az első kereskedelmi kisműhold, a mezőgazdasági célból felküldött WREN-1 kering még Föld körüli pályán.

Magyarországnak is van nemzeti űrstartégiája és erre épülő űrprogramja, ahogy a legtöbb országnak, ami részt vesz a nemzetközi űrtevékenységben. Amint az a kormány oldalán közzétett 108 oldalas dokumentumból kiderül, az elmúlt nagyjából öt évben – 2021-től – erre nagyságrendileg 30-35 milliárd forintot áldozott az állam. Európai viszonylatban ez azt jelenti, hogy míg Franciaország és Németország 2024-ben az Európai Űrügynökség költségvetésének közel 40 százalékát „fedezte”, addig Magyarország a 2024-ben erre a célra fordított 23,2 millió euróval (közel 9,5 milliárd forinttal) 0,4 százalékkal járult hozzá az ESA éves költségvetéséhez. A környező országok közül a hozzájárulás aránya Csehország esetében 0,9 százalék (48,4 millió euró), Szlovákia esetében pedig 0,1 százalék (13,5 millió euró) volt.

Az űrszemét felszámolásának egyik lehetséges útja a „takarítás”. Az ESA 2026-ban tervezi fellőni az első prototípusát (Clear Space 1) annak az űrszeméttakarító műholdnak , ami karok segítségével fogna be egy Föld körüli pályán keringő, használaton kívüli szatellitet, leszállítva azt a légkör azon részébe, ahol eléghet. A technológia egyelőre még nem teszi lehetővé az igazán hatékony szemétszedést, a manőver során ugyanis a takarítóműhold is megsemmisül.

A Föld körüli pályán keringő törmelék szédületes sebességgel kering, ezért már a néhány centis darabok is komoly sérülést tudnak okozni az űrbe juttatott objektumokon: műholdakon, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) vagy éppen az asztronautákat szállító űrrepülőkön, ami igencsak megnehezíti az emberes űrrepülést. Minél több szemét kerül ugyanis a légkörbe és marad ott tartósan, annál nagyobb az esélye egy-egy ütközésnek. Az egy centis vagy annál kisebb törmelékdarabok helyzetét ráadásul az űrügynökségek méretükből adódóan követni sem tudják.

Amint arról szakértői kalkulációkra hivatkozva a Conversation is beszámolt: 2033-ig évente nagyjából 3500 tonna aeroszol – apró, szilárd szemcséket és folyadékot tartalmazó levegőrészecske – kerülhet az atmoszférába, ami típustól és színtől függően befolyásolhatja a földi hőmérséklet alakulását. A világosabb részecskék visszaverik az érkező napfényt, amivel hozzájárulnak a levegő hőmérsékletének csökkenéséhez, míg a sötétebb, például kormot tartalmazó molekulák elnyelik a napfényt, melegebbé téve a légkört.

2030-ra becslések szerint 60 ezernél is több műhold keringhet majd Föld körüli pályán, ezek többségének súlya pedig nagyjából akkora lehet, mint egy kisebb autóé. Ez már önmagában elég ahhoz, hogy a kutatók nemzetközi összefogást igénylő globális problémának tekintsék és akként kezeljék az utánuk hátramaradó űrszemét megsemmisítését.

Azzal, hogy a légkörben hátramaradó űrszemét hogyan befolyásolhatja a földi életet, a hatvanas-hetvenes években még nem igazán foglalkozott a nemzetközi űrversenyben őrült iramot diktáló és egymással versengő két szuperhatalom, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok. Nem is kellett, mert az első pár évtizedben még nem keletkezett akkora mennyiségű hulladék, ami kimutatható hatást gyakorolt volna bolygónk éghajlatára, légkörére vagy megkérdőjelezhetővé tette volna az emberes űrrepülés biztonságosságát. Csaknem hét évtizeddel később viszont a kérdés aktuálissá vált.

