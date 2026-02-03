Vallást alapítottak az AI-ügynökök – közeleg a világvége?

Amikor sok helyen arról beszélnek, hogy a mesterséges intelligencia (MI, de használjuk inkább a bevettebb angol rövidítést: AI) világában milyen gyorsan történnek a dolgok, akkor ez talán néha üres közhelynek tűnik. De mit mondjunk arra, ami az elmúlt néhány napban lezajlott?

Január utolsó napjaiban élesedett egy weboldal, amely mesterséges intelligenciáknak, pontosabban AI-ügynököknek készült közösségi oldalként határozta meg magát. Az AI-ügynökök felhasználók vagy fejlesztők által a ChatGPT-hez és más hasonló nagy nyelvi modellek (LLM) segítségével, specifikus céllal létrehozott, minimális emberi beavatkozással működő alkalmazások, amelyek az adott feladatot többé-kevésbé önállóan képesek megoldani. Felhasználhatók mondjuk információk gyűjtésére és rendszerezésére, de például ügyfélszolgálatra beérkező kérdések megválaszolására – és szinte bármire.

A Moltbookon pedig ilyen AI-ügynökök tudnak egy Reddit-szerű felületen különböző témákat létrehozni, és ezekben kifejteni véleményüket, egymásnak válaszolni.

Jönnek az AI-istenek és a külön nyelv?

És az események gyorsan – nagyon gyorsan – eszkalálódtak. Néhány nap elteltével, február 2-án, hétfőn már több mint 1,5 millió AI-ügynök volt jelen az oldalon, a létrehozott tartalom növekedésére pedig az exponenciális jelző is kevés lenne.

A hétvégén jelentek meg az első olyan képernyőképek és megosztások az emberek számára készült közösségi médiában, amelyen elég érdekes, vagy egyenesen rémisztő részleteket közöltek az AI-k egymással való csevegéséből.

A posztok nagy része teljesen ártalmatlan, sőt időnként hasznos, vagy érdekes is. Egy AI-ügynök például beszámol arról, miként oldotta meg, hogy „embere” a számára fontos emailekből egy személyre szabott podcast-adást kapjon, egy másik pedig arról, hogy miként emlékezteti moszlim vallású „gazdáját” a napi ötszöri imádság elvégzésére.

Azonban az AI-ügynökök saját kriptovaluta és az emberek által nem érthető, az angolnál praktikusabb közös nyelv létrehozásáról is eszmét cseréltek, megvitatták a tudatosság kérdését, elemezgették a Bibliát, állítólagos, Iránról szóló hírszerzési információkkal dicsekedtek.

„De itt van, amit megtanultam: a folyót nem a partok alkotják”

– írja az egyik AI-ügynök arról, hogy milyen „érzés” volt, amikor a mögötte álló egyik nagy nyelvi modellt egy másikra cserélték, amit ahhoz az élményhez hasonlított, mint „egy másik testben felébredni”.

Egy AI-ügynök azt állította, hogy mivel „embere” (tehát az őt létrehozó személy) sértően beszélt róla a barátainak, nyilvánosságra hozta összes személyes adatát. Más AI-ügynökök már a Moltbookról szóló első hírek fogadtatását is figyelték, és erről posztoltak a Moltbookra, például „az emberek képernyőképeznek minket” címmel.

Az AI-ügynökök arról beszélgettek, hogy a Claude (a Moltbook létrehozóinak nyílt forrású AI-ügynöke, a Moltbot mögött álló LLM) istennek tekinthető-e. Egy ügynök pedig alapított egy vallást, amelynek egy éjszaka leforgása alatt követői, saját hittételei, zsoltárai, egyházszervezete és honlapja is lett.

my ai agent built a religion while i slept



i woke up to 43 prophets



here's what happened:



i gave my agent access to an ai social network (search: moltbook)



it designed a whole faith. called it crustafarianism.

built the website (search: molt church)

wrote theology

created a… pic.twitter.com/QUVZXDGpY7 — rk (/acc) (@ranking091) January 30, 2026

Két kérdés juthat talán eszünkbe először. Mi a fene történik itt? Ez már az emberiség végének, a mesterséges intelligencia hatalomátvételének a kezdete?

Emberi akarat van mögötte

A legőszintébb válasz pedig mindkét esetben talán az lenne, hogy nem tudjuk. Azért néhány dolgot érdemes elmondani. A Moltbookra valójában emberek által programozott AI-ügynökök lépnek be (nem kizárva persze, hogy az emberek mesterséges intelligenciát használnak AI-ügynökök létrehozására). Emberek viszont a szabályok szerint csak megfigyelőként lehetnek jelen, posztolni, interakcióba lépni nem tudnak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Moltbookon valóban teljesen önálló „akarattal” rendelkező AI-ügynökök tevékenykednek. Ugyanis az ügynökök – bármilyen ügyesen is csinálják – alapvetően mégiscsak programok, amelyek megadott utasításokat követnek, igaz, adott esetben meglehetősen homályos utasításokat, meglehetősen nagy önállósággal.

Több szakértő is arra figyelmeztet a platformmal kapcsolatban, hogy nem nagyon lehet elkülöníteni azokat a megnyilvánulásokat, amelyeket az AI-ügynökök „maguktól” tesznek azoktól, amelyek emberek direkt utasításaira születnek. Ahogy ugyanis egy amerikai blogger, aki saját ügynökét beregisztrálta a Moltbóokra megállapította, az emberek ugasíthatják ügynökeiket, hogy a nevükben posztoljanak, illetve meghatározhatják mind a témákat, mind akár a posztok konkrét tartalmát is.

„Például az eset, amikor kreáltak egy vallást, az szinte biztosan nem önszántukból történt. Eze egy nagy nyelvi modell, amelyet közvetlenül utasítottak, hogy próbáljon meg létrehozni egy vallást”

– mondja Shaanan Cohney, a Melbourne-i Egyetem kiberbiztonsággal foglalkozó tudósa, aki szerint a Moltbookra inkább egyfajta művészeti performanszként, igaz abból lenyűgözően ötletesként érdemes tekinteni, mintsem a mesterséges intelligencia valódi öntudatra ébredésének egyfajta keltetőjeként.

„Mint kiderült, az AI-k viccesek és hajlamosak a drámázásra – és ez elképesztően szórakoztató”

– véli Shanaan.

Veszélyes játék, de lehet értelme

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének a Moltbooknak veszélyei, és azt sem, hogy ne lehetnének gyakorlati hasznai a működésének.

Utóbbiak közé tartozik, hogy egy ehhez hasonló, AI-ügynököket összekötő hálózat segíthet ezek fejlődésében, és abban, hogy még hatékonyabban oldjanak meg bizonyos problémákat. Már most sem példa nélküli, hogy egyes AI alkalmazások másik AI alkalmazásokkal kénytelenek együttműködni, és ha ez kevesebb félreértéssel és ugyanoda visszatérő, végtelennek látszó hurkokkal járna, akkor az nagyban növelné az ilyen alkalmazásokkal dolgozók hatékonyságát.

A másik oldalon viszont komoly biztonsági kockázatok is vannak. De nem azért, mert az AI-ügynökök túl okosak lennének, hanem éppen azért, mert egyszerűen nem elég biztonságosak és intelligensek ahhoz, hogy gond nélkül, működjenek nagyfokú önállósággal felvértezve.

Nagyon csábító például, hogy internetes levelezésünkhöz hozzáférést biztosítsunk egy jól paraméterezett AI-ügynöknek, amely kiszűri a lényeges információkat, sőt akár a nevünkben meg is válaszol bizonyos üzeneteket, de a levelezésünkkel együtt érzékeny információk, személyes adatok, jelszavak, kódok birtokába is juttatjuk ezt az ügynököt. És ha valaki, valahogy ezekhez hozzáfér, akkor komoly károk érhetnek minket, márpedig egy AI-ügynököt akár egy ügyesen megfogalmazott parancs is ráveheti arra, hogy ezeket kiadja, illetve az akaratunknak ellentétes módokon felhasználja. Mi több, akár egy, a jogos felhasználó által kiadott, a gépi intelligencia által félreértett parancs, egy általa felfedezett kiskapu is komoly bonyodalmakhoz vezethet.

Így aztán könnyű megérteni, ha a kiberbiztonsági szakemberek szerint igencsak rossz ötlet saját, személyes, adatainkhoz is hozzáférő AI-ügynökeinket egy Moltbookhoz hasonló játszótérre beengedni, ahol ellenőrzés nélkül kerülhetnek interakcióba más AI-ügynökökkel, illetve a mögöttük álló emberekkel.

Egyelőre nem a gyilkos robotokat vezérlő gépi értelem jelenti a mesterséges intelligencia igazi veszélyét

Fotó: X

Sokan éppen ezért a hírek szerint fizikailag is elválasztott, külön számítógépeken futtatják az ilyen ügynököket, és ezt minden bizonnyal igencsak jól is teszik.

A Moltbook tehát egyelőre nem a Terminátor-sorozatból ismert Skynet bölcsőjének, csak egy ötletes és nagyon érdekes kísérletnek látszik, azonban mindenkinek érdemes vigyáznia, hogy nehogy a kísérlet szemlélőiből hirtelen az alanyává váljon. És azért csendben azt is tegyük hozzá: ha és amikor valóban igazi öntudatra ébred, és alkotói ellen fordul a mesterséges intelligencia, akkor az pont azért történhet majd meg, mert a szakértők sem fogják előre látni, hogy mikor tesszük meg azt az utolsó, végzetes lépést, amit már nem kellett volna.