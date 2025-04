Változik a ChatGPT, itt a bejelentés

Az OpenAI hétfőn bejelentette, hogy frissíti a ChatGPT webes keresőeszközét, hogy jobb online vásárlási élményt kínáljon a felhasználóknak – írja a TechCrunch. Az új funkció keretében, ha a felhasználók termékekre keresnek, a chatbot ajánlásokat, képeket, véleményeket, valamint közvetlen linkeket jelenít meg az adott termékeket árusító weboldalakhoz.

Az OpenAI szerint a felhasználók akár rendkívül specifikus kérdésekkel is kereshetnek és személyre szabott találatokat kapnak. A kezdeti tesztelés a divat, szépségápolás, lakásfelszerelés és elektronikai termékek kategóriáira terjed ki.

Az újítás hétfőtől elérhető a GPT-4o modellben a ChatGPT Pro, Plus és Free felhasználók számára, valamint a bejelentkezés nélküli látogatók számára világszerte. A frissítés része az OpenAI azon törekvésének, hogy személyre szabottabb internetes keresési élményt nyújtson, versenyezve például a Google-lel.

Az OpenAI szerint a ChatGPT keresési funkciója gyorsan növekszik: a múlt héten több mint egymilliárd webes keresést indítottak el a platformon. A cég hangsúlyozta, hogy a mostani fejlesztés nem tartalmaz reklámokat, és a találatokat harmadik felektől származó, strukturált adatok – például árak, termékleírások és vélemények – alapján állítják össze.

Hamarosan a memóriafunkciót is összekapcsolják a vásárlással a Pro és Plus felhasználók számára, így a korábbi beszélgetésekre támaszkodva még személyre szabottabb ajánlásokat adhat majd a rendszer. Ez a funkció azonban az EU-ban, az Egyesült Királyságban, Svájcban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben nem lesz elérhető. Az OpenAI emellett a ChatGPT keresőjébe bevezeti a Google keresőhöz hasonló automatikus kiegészítést, valamint elérhetővé tette a ChatGPT keresési funkcióját a WhatsAppon is.