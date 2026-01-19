1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Tudomány-technika

Van egy furcsaság a Polymarket kitiltása körül

mfor.hu

A riválisról megfeledkeztek.

Hétfő reggel újdonság volt, hogy átmenetileg kitiltotta Magyarországról a Polymarket nemzetközi blokkláncalapú előrejelzési platformot a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hivatala (SZTFH) arra hivatkozva, hogy „tiltott szerencsejáték szervezése miatt eljárást indítottak a szolgáltatás üzemeltetőjével szemben”.

A hvg.hu cikke szerint ugyanakkor a hivatal a Polymarket riválisáról megfeledkezett, a Kalshi továbbra is elérhető, noha pontosan ugyanazzal foglalkozik, mint a kitiltott oldal. Ez is egy előrejelzési platform, amelyen a valós élet eseményeire lehet fogadni, így itt is elérhető a fogadás az áprilisi parlamenti választás kimenetelére.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Ahogy beköszönt a fűtési szezon, nemcsak a bőr, hanem a haj is fokozottan igénybe vetté válik. A száraz levegő, a sapkák, a hideg szél és a gyakori hajformázás együttesen tompítják a haj fényét és rugalmasságát. Egyre több az olyan high-end hajápoló márka, amelyek az egészséges hajkoronát a tudatos életmód részévé emelik. De vajon tényleg megéri többet fizetni egy samponért vagy egy gőzölős hajvasalóért?

Rémisztő jövő vár ránk 2026-ban, minden eszközre szükség lesz a kibercsalók ellen

Rémisztő jövő vár ránk 2026-ban, minden eszközre szükség lesz a kibercsalók ellen

A Sophos szerkesztőségünkhöz eljuttatott elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek: a deepfake hang- és videómanipulációk, az AI-vezérelt CEO-csalások és a milliárdos nagyságrendű kriptolopások határozhatják meg a következő év biztonsági kockázatait. 2025 tapasztalatai alapján a támadók gyorsabban alkalmazkodnak, mint valaha – a védekezéshez pedig az identitásvédelem és az AI-használat szabályozása kerül előtérbe.

Óriási fordulat közeleg az elektromos autózásban

Óriási fordulat közeleg az elektromos autózásban

30 százalékkal nő a világon az elektromos járművek száma – a 116 millió autó 61 százaléka a kínai utakon gurul majd 2026-ban.

KP_Barta_Gergo

Túlélési útmutató: hogyan építsünk MI-stratégiát a versenyelőnyért? Klasszis Podcast

Hogyan formálja át az MI a hazai üzleti világot? Erről is beszélgettünk Dr. Barta Gergővel, a Deloitte vezető AI-szakértőjével.

Pályára állt a Hunity kisműhold

Pályára állt a Hunity kisműhold

Mintegy 100 másik műholddal együtt.

Óriási veszélyben a hazai vállalkozások

Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a zsaroló vírusokra hívták fel a figyelmet.

Hatalmas kő eshet le az autógyártók szívéről: megindultak a kulcsfontosságú alkatrészek

Kína polgári célokra engedélyezte a Nexperia chipek exportját, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium vasárnap - megindultak az első szállítmányok a gyártókhoz. Ez a lépés segíthet enyhíteni az autógyártókat és az autóipari beszállítókat sújtó, a globális félvezetőipari ellátási láncban kialakult zavarokat.

Jön a koraszülöttek megmentője, a forradalmi technikai csoda?

Ez a gép életben tarthatná a koraszülött babákat a méhen kívül. Kérdés, hogyan fog a világ dönteni a használatáról. Bonyolult etikai kérdések merülnek fel.

Már törvény is lesz a mesterséges intelligenciáról

Már törvény is lesz a mesterséges intelligenciáról

A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai előkészítése mellett megalkotott jogszabály szorosan kapcsolódik a kormány 2025 szeptemberében elfogadott új Mesterséges Intelligencia Stratégiájához.

Nagy bejelentés jött a nagy sebességű internetről

Nagy bejelentés jött a nagy sebességű internetről

A kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit-képes hálózat.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168