Van egy furcsaság a Polymarket kitiltása körül

Hétfő reggel újdonság volt, hogy átmenetileg kitiltotta Magyarországról a Polymarket nemzetközi blokkláncalapú előrejelzési platformot a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hivatala (SZTFH) arra hivatkozva, hogy „tiltott szerencsejáték szervezése miatt eljárást indítottak a szolgáltatás üzemeltetőjével szemben”.

A hvg.hu cikke szerint ugyanakkor a hivatal a Polymarket riválisáról megfeledkezett, a Kalshi továbbra is elérhető, noha pontosan ugyanazzal foglalkozik, mint a kitiltott oldal. Ez is egy előrejelzési platform, amelyen a valós élet eseményeire lehet fogadni, így itt is elérhető a fogadás az áprilisi parlamenti választás kimenetelére.