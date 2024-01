Van egy rossz hírünk az okos férfiaknak a szexuális vonzerejükről

Valószínűleg öntudatra ébredésük óta foglalkoztatja az embereket, hogy mit találnak vonzónak bennük a másik nemhez tartozók, és persze a modern időkben számos kutatás is született ennek megállapítására. De ez nem jelenti azt, hogy néha nem kell felülírni a korábbi tudásunkat.

Régóta elfogadottnak számít például az, hogy a nők párválasztás szempontjából vonzóbbnak találják az intelligens férfiakat. De hogyan lehet eldönteni valakiről, hogy intelligens-e? Mivel a nők nagy többsége nem visz magával gyorsan kitölthető IQ-teszteket a randevúkra, ezért olyan másodlagos jelekből igyekeznek az intelligenciára való következtetéseket levonni, mint a humor vagy a kreativitás. A humort tehát sok kutató nem önmagában tartotta vonzó tulajdonságnak, hanem azért, mert úgy gondolták, a nők valójában az intelligenciát keresik, de – tudat alatt – úgy vélik, a jó humorú emberek egyben intelligensebbek is, illetve jobbak a szociális képességeik. (Evolúciós szempontból ez például azért lehetett előnyös, mert aki képes egy feszült helyzetet egy jó poénnal feloldani, annak kisebb eséllyel verték be a fejét egy kőbaltával, így párjának és gyerekeinek is jobb esélyeket tudott biztosítani a túlélésre – szól nagyjából az elmélet.)

Önmagában nem sokat ér az intelligencia, ha szexuális vonzerőről van szó. Fotó: Depositphotos

Ha megkérjük a nőket, hogy elméletben mondják el, mit találnak vonzónak egy férfiban, akkor általában megjelölik a legfontosabb szempontok között az intelligenciát (és a humort is), de mi van akkor, ha ez olyasmi, mint hogy elvben mindenki nagyon szereti a kis költségvetésű, mély mondanivalójú művészfilmeket és az egészséges ételeket, de a gyakorlatban mégis a szuperhősös filmeket nézik az emberek és gyorséttermekbe ülnek be?

Lemérve

Nagyjából ezt a kérdést tették fel Julie Driebe, a Göttingeni Egyetem pszichológus kutatója és társai, és végeztek el két kísérletet is a témában. A kísérletekben résztvevő férfiak mindkét alkalommal kitöltöttek egy az intelligenciájukat többé-kevésbé pontosan mérő tesztet. Az egyik kísérletben 179 nő vett részt, akik három videó alapján pontozták, mennyire tartják kívánatos rövid, illetve hosszú távú romantikus partnerként az előttük megjelenő férfiakat. A három videóban a férfiak újságcímeket olvastak fel, pantomimeztek, valamint megpróbáltak valakit megnevettetni.

A másik kísérletben már élőben találkozott a 763 résztvevő, nagyjából fele-fele arányban nők és férfiak. A nők 2-4 „gyorsrandit” bonyolítottak el a férfiakkal, majd értékelték őket vonzóság, intelligencia, humorosság és más személyiségjegyek alapján.

Mindkét kísérletből az derült ki, hogy a nők igenis viszonylag jól meg tudják ítélni a potenciális partnereik intelligenciáját, tehát az általuk az intelligenciára adott pontszámok jó korreláltak a férfiak által kitöltött tesztek eredményével. Igen ám, de a mért valós intelligencia önmagában semmilyen korrelációt nem mutatott azzal, mennyire találták kívánatos partnernek a férfiakat. Mi több, az első kísérletben az jött ki, hogy az intelligensebb férfiakat kicsit kevésbé találják vonzónak párválasztási szempontból.

Ezzel szemben a fizikai megjelenés és a humor nagyban növelte a férfiak vonzerejét. Ugyan a nők által megfigyelt intelligencia pozitívan korrelált azzal, mennyire tartották az adott férfit viccesnek, de a valós intelligencia nem korrelált a megfigyelt humorossággal. Tehát az intelligens férfiak nem bizonyultak viccesebbnek a kevésbé intelligens férfiaknák, és önmagában az, hogy valakit intelligensnek találtak, nem növelte a vonzerejét, csak akkor, ha közben viccesnek is találták.

Valós helyzetekben a külsőt és a humort értékelik a nők, az intelligenciát nem annyira. Fotó: Depositphotos

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a humor nem úgy funkcionál a párválasztás során, mint egyfajta figyelemfelkeltő „dísz” – mint mondjuk a hím madarak díszes tollazata, amely nem önmagáért vonzó, hanem a jó genetikai állományt hivatott jelezni a potenciális partnereknek.

Összességében tehát e kísérletek alapján valami olyasmit lehet mondani, hogy az attraktív külső és a humor teszi igazán vonzóbbá a férfiakat a nők szemében, és ez a két tulajdonság még abban is segít, hogy intelligensebbnek látszódjanak a nők szemében – azonban az intelligencia önmagában nem nyűgözi le a nőket különösebben.

(via Psychology Today)