Van öt ember a földön, aki egy eddig ismeretlen színt látott

A kísérletben résztvevő öt ember egyaránt kékeszöldként írta le a színt, és elő is állítottak egy hasonló árnyalatot, de azt mondják, szavakkal valójában nem igazán visszaadható az élmény, amit átéltek, és a számítógép monitorja messze nem mutatja meg, mit is láttak.

Ehhez hasonló árnyalatú, de sokkal telítettebb szín megpillantásáról számoltak be a kutatók Fotó: Mfor

Amerikai kutatók egy kísérlet során lézerimpulzusokat lőttek saját szemükbe, és azt állítják, ennek hatására egy korábban senki által nem érzékelt színt láttak – olvasható a The Guardian cikkébe n.

