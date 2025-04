Vérfagyasztó áremelkedés jöhet: ennyire megdrágulhat egy új iPhone

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A legolcsóbb iPhone 16 modellt az USA-ban 799 dolláros áron vezették be, de ha a 43 százalékos áremelkedés megvalósul, akár 1142 dollárba is kerülhet – legalábbis a Rosenblatt Securities elemzőcég számításai szerint.

Mint írták, a legtöbb iPhone-t ma is Kínában gyártják, az országra pedig Trump 54 százalékos vámot vetett ki. Ha ez tartósan így marad, az Apple nehéz döntés elé kerül: vagy lenyeli a többletköltséget, vagy a vásárlókra hárítja azt.

Az amerikai elnök széles körű vámokat vezetett be számos ország ellen. A Reuters által megkérdezett elemzők szerint az iPhone lehet az egyik leginkább érintett fogyasztási cikk – ha az Apple továbbhárítja a megnövekedett költségeket, a készülékek ára 30-40 százalékkal is emelkedhet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!