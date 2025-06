Videón a robbanás: megsemmisült Musk űrrakétájának egyik fokozata

Robbanás rázta meg a SpaceX texasi Massey’s tesztkomplexumát június 19-én hajnalban, magyar idő szerint 6:01-kor – számolt be a SpaceJunkie. A létesítményben elsősorban a Starship rakéta második fokozatainak földi tesztelését végzik, köztük a Ship 36 jelzésű példányét, amely a soron következő Flight 10 tesztrepüléshez készült volna fel. A robbanás súlyos károkat okozott, a tesztpéldány teljesen megsemmisült.

