Vizsgálatot indít az adatvédelmi hatóság, mivel tömeges megfigyelést folytathatott az Orbán-kormány

Az Orbán-kormány tömeges megfigyelésre alkalmas izraeli eszköze miatt indít vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – írja Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró közösségi oldalán.

A Webloc nevű rendszer alkalmas tömeges geolokációs megfigyelésre, és Panyi szerint a magyar titkosszolgálatok használhatták is. A rendszer az okostelefonos alkalmazások által reklámcélból gyűjtött helyadatokat gyűjti össze, és akár emberek százmillióinak mozgását is lehet követni a használatával a tudtuk és beleegyezésük nélkül. Beállítható, hogy ha egy eszköz használója belép egy megjelölt területre, akkor azt beazonosítsák és megfigyeljék. Ezzel akár bizalmas találkozókat is be lehet azonosítani. Az eszköz mozgását visszamenőleg is lehet követni a Weblockal. A rendszert az izraeli–amerikai Cobwebs Technologies fejlesztette ki.

A VSquare szerint a magyar állam szervei megvásárolták, beszerezték, és legalább 2022 eleje óta használják a Weblocot. A megfigyelőrendszer licenszeit éppen néhány héttel a választás előtt újították meg. A Vsquare a Citizen Labtől olyan képernyőmentéseket is szerzett, amelyek Magyarországon is mozgó, illetve Budapesten tartózkodó célpontokat mutatnak.

A mobilalkalmazások hirdetési adatait az Európai Unióban tilos lenne így felhasználni, az ilyen jellegű adatfelhasználást titkosszolgálati megfigyelés céljából a GDPR megsértésének tekintik. A NAIH Panyi tényfeltáró cikke után egy héttel, április 15-én közölte, hogy vizsgálatot indít, Dr. Péterfalvi Attila elnök pedig azt mondta, korábban nem tudtak a tömeges megfigyelőrendszerről és arról, hogy ezt a magyar hatóságok használnák. A Webloc miatt sem panasz, sem bejelentés nem érkezett korábban a hatósághoz.