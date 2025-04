10 bakancslistás élmény Máltán

1. Szörfözz vagy pihenj a Mellieha-öbölnél

A Mellieha-öböl, más néven Ghadira-öböl Málta északkeleti partjainál található. Ez Máltán a legnagyobb kék zászlós homokos strand. Nagyon családbarát, itt akár az egész napot el lehet tölteni, és kiválóak a feltételek még a szörfözéshez is.

2. Kóstold meg a tenger gyümölcseit Marsaxlokk piacán!

Málta déli részén található Marsaxlokk egy színpompás halászfalu, ahol az öblöt százával lepik el a jellegzetes máltai luzzuk (halászcsónakok). Vasárnap kihagyhatatlan látnivaló a halpiac és utána térj be ebédelni a sétányon sorakozó számos tengeri étterem egyikébe.

3. Hűsölj a Szent Péter „medencében”!

Lehet, hogy Máltán nincsenek hatalmas homokos strandok, viszont bővelkedik a látványos, sziklás fürdőhelyekben. A sziget déli részén található St Peter’s Pool természetes medence türkizkék vizébe a sziklákról ugorhatunk fejest, vagy egy létrán mászhatunk le.

4. Gyönyörködj a kilátásban a Dingli-szikláknál

A Dingli-sziklákat Málta nyugati partján találjuk. Itt van Málta legmagasabb pontja 253 méterrel a tenger szintje fölött. A naplemente innen a legszebb a szigeteken.

5. Csónakázz a Kék Barlangba!

A sziget egyik legszebb természeti képződménye, a Kék Barlang. Málta nyugati partjánál, az apró Wied Iż-Żurrieq kikötőfalu mellett. A kék 50 árnyalatát, amiben csónakázás közben gyönyörködhetünk, a barlangot megvilágító változó napfény idézi elő.

6. Fedezd fel Valletta történelmi utcáit!

Valletta, Málta fővárosa. Kis méretének köszönhetően könnyen bejárható. Szűk, történelmi utcáin barangolva gyönyörködhetünk a színpompás, hagyományos máltai balkonokban és a lenyűgöző épületekben. Séta közben térj be az XVI. században épült, szerény külsejű Szent János-társkatedrálisba, de készülj fel, mert le fog esni az állad! A templombelső valami egészen különleges. A kikötőre nyíló pompás kilátás miatt érdemes elmenni a Felső-Barrakka-kertbe is. Sétálj egyet a Strait Streeten, Valletta legismertebb utcáján. Ez volt az éjszakai élet központja a XIX. századtól a XX. század közepéig. Ma is őrzi a hagyományt nyüzsgő bárjaival, éttermeivel és élőzenéjével.

7. Utazz a múltba a történelmi Mdinában!

Lehetetlen nem észrevenni már a távolból a fenséges Mdinat, Málta egykori fővárosát. Ez a tökéletes állapotban fennmaradt falakkal körülvett középkori város egy magas dombon áll. A régi fővárosban ma mindössze 300 fő él. Nem véletlenül hívják „Csendes városnak”. Falairól szép kilátás nyílik a környező tájra. Ódon, középkori utcáin, sikátoraiban a Trónok harca számos jelenetét forgatták.

8. Engedd szabadjára a benned rejtőző gyermeket az Anchor Baynél lévő Popeye-faluban!

Ki ne lenne oda Popeye-ért és egy nagy adag spenótért? (Na jó, az utóbbiért talán nem mindenki.) Az Anchor Baynél lévő Popeye-falu igazán rendkívüli. Eredetileg az 1980-as zenés film díszleteként épült, mára viszont a gyerekek (és a felnőttek) szórakozását szolgáló élményparkká változott.

9. Ússz a Kék Lagúnában, Cominón!

Az apró Comino szigetén található Kék Lagúna Málta egyik leglátogatottabb strandja, és ennek jó oka van. Leginkább az átlátszó, kristálykék vizéről és a gazdag tengeri élővilágáról ismert.

10. Látogass el Gozo gyönyörű szigetére

Ne utazz el Máltáról anélkül, hogy átmennél Gozóra! Ha belefér az időbe, hagyd a rohanós, egynapos kirándulásokat, és tölts el legalább egy éjszakát ezen a szép szigeten. Itt megannyi káprázatos fürdőhelyet, fantasztikus éttermet, túraútvonalat, festői tájat, barátságos helybélit találni, és végtelen nyugalmat minden évszakban.

