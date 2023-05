50 ezer focidrukker lepheti el Budapestet jövő héten

A José Mourinho vezette, UEFA Európa Konferencia-liga címvédő AS Roma és a sorozat rekordbajnoka, a spanyol Sevilla csapatának megmérettetése május 31-én mintegy 50 ezer futballrajongót csábíthat Budapestre. A két illusztris labdarúgó klub 15-15 ezer szurkolója mellett többezer szakmai szervezeti képviselő és újságíró érkezik majd az eseményre. Az Európa Liga-döntő nem csak sport élményt nyújt, a turisztikai forgalom és az országimázs szempontjából is jelentős. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) információi alapján már most több, mint 34 ezer előfoglalást regisztráltak a fővárosi szálláshely-szolgáltatók, ami közel 35 százalékkal haladja meg az egy héttel későbbi foglalási adatokat.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által létrehozott NTAK adatai alapján a döntő estéjére vonatkozó budapesti vendégéjszaka-foglalások több, mint kétharmada külföldiektől érkezett, mintegy 23 ezer nemzetközi vendég gondoskodott már szálláshelyéről a mérkőzés napjára. A múlt heti elődöntők visszavágóin az olasz AS Roma és a spanyol Sevilla harcolta ki az Európa Liga döntőbe jutást, így a két országból érkező foglalási adatok is gyorsan felfutottak. A hazai szálláshely-szolgáltatók által az NTAK-ba továbbított információk alapján Olaszországból mintegy 4100 turista foglalt már szállást. Őket több, mint 2 000-2 000 foglalással a brit, a spanyol és német vendégek követik. Az előfoglalások több, mint felét szállodákban regisztrálták, többségében a 4 csillagos szállodákat részesítették előnyben, egyharmaduk pedig 3 csillagos szálláshelyeket választott.

Vajon ünnepelni jönnek az AS Roma drukkerei? Vagy a Sevilla örülhet? Fotó: Facebook

A 2019 óta működő NTAK-nak köszönhetően az ágazati szereplők mára pontos képet kaphatnak az utazási trendek változásairól, az előfoglalási számok alakulásáról. Ennek megfelelően az NTAK adataiból az is pontosan megállapítható, hogy az elődöntőben aratott győzelem milyen mértékben emelte az olaszok és spanyolok utazási kedvét. A május 18-i elődöntőt követően Olaszországból 67 százalékkal nőtt a budapesti előfoglalások száma a döntő napjára. A spanyol vendégek az olaszokhoz képest egyelőre kissé lemaradtak e tekintetben: az egy héttel ezelőtti időponthoz képest negyedével többen kezdték el szervezni útjukat. Mindeközben pedig a belföldi fővárosi vendégéjszaka-előfoglalások is közel 10 százalékos emelkedésbe kezdtek.

Az NTAK adatai szerint sokan gondolhatják, hogy Budapestre látogatásukat nem csak egy napra tervezik, hiszen a döntőt megelőző napra szóló előfoglalási adatok is jelentősen megugrottak. Május eleji terveikhez képest kétszer több, mintegy 2000 olasz vendég ütemezett be már az előző napra is fővárosi városlátogatást, míg a spanyolok körében is közel 70 százalékos az emelkedés, közülük is majd 2000 vendég foglalt szállást már a meccs előtti napra. Mindez jól mutatja, hogy az EL döntő milyen jelentős mértékben járul hozzá a magyar turizmus és az abban működő vállalkozások piaci erősödéséhez. Emellett a sporteseményhez kapcsolódó NTAK információk nagymértékben segítik a Magyar Turisztikai Ügynökséget abban, hogy minden korábbinál pontosabban célzott nemzetközi marketingkampányokkal csábíthassa hazánkba az utazni vágyókat.

„A sportturizmus az egyik leggyorsabban növekvő turisztikai szegmens. Az olyan nagyszabású sportesemények, mint amilyen az Európa-liga-döntő, vagy az augusztusi Atlétikai Világbajnokság, nem csak katalizátorai a hazai turizmusnak, jelentős országimázsformáló erővel is bírnak. Gondoljunk csak a világhírű, a közösségi médiában számtalan követővel rendelkező sportolókra vagy a hozzánk látogató temérdek szurkolóra, akik egy ilyen alkalom után mind jóhírét viszik Magyarországnak. Megosztásaikkal mind személyesen mondják el, milyen élményekkel teli, biztonságos úti cél is hazánk. Mindemellett pedig később nagyobb eséllyel térnek vissza családjuk, barátaik körében, hogy immár nem szurkolóként, hanem valódi turistaként fedezzék fel hazánkat. Ezért is bír kiemelt jelentőséggel, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezésére többek közt Budapestet népszerűsítő imázsfilm is fut majd a kivetítőkön a Puskás Arénában és a szurkolói zónákban” – emelte ki Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgatójaja az EL döntő kapcsán. Hozzátette, az MTÜ, már az elődöntőket követően célzott közösségimédia kampánnyal vonzotta a Sevilla és Róma környéki szurkolókat Budapestre.