999 évre kibérelte a stadionját egy focicsapat

A londoni Millwall Football Club 999 évre szóló bérleti szerződést kötött a The Den stadion használatáról. A bérleti díjról nem közöltek információkat.

Az angol másodosztályban szereplő csapat vezetése az illetékes londoni kerületi tanáccsal írta alá a csaknem ezer esztendeig érvényes megállapodást – adta hírül közleményben a klub. Az 1885-ben alapított Millwall FC eddig is az 1993-ban épült The Denben játszott, de csak most született meg az „örökös” együttműködést rögzítő hivatalos egyezség, amely kiterjed a stadion és a környező földterület használatára egyaránt.