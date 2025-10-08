Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Turizmus belföldi turizmus Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

A Balaton és a Velencei-tó medrében is sétálni lehet

mfor.hu

A Velencei-tóhoz sem lesz kegyes az időjárás.

Kedd hajnalban 67 centit mutatott a vízmérce Agárdnál, ez az érték tavaly ezen a napon 112 centiméter volt – írja az Időkép. Az oldal szerint a Balatonhoz hasonlóan a Velencei-tó medrében is száraz lábbal lehet sétálni, itt is a nyári aszály és hőség, valamint az intenzív párolgás tehető felelőssé azért, hogy ilyen sok víz elpárolgott a tóból.

Igaz, volt már ennél alacsonyabb is a vízszint: 2022. szeptember 23-án 53 centit mértek Agárdnál. Tavaly ilyenkorhoz képest azonban most 45 centiméterrel alacsonyabb a vízállás. Akkor 112 centit mutatott a vízmérce, most pedig 67 centit. Az Időkép szerint ha figyelembe vesszük, hogy a tó átlagos vízfelülete kb. 26 négyzetkilométer, akkor a párolgás okozta veszteség 11,7 millió köbméter vizet jelent. Ehhez hozzáteszik, hogy a Balatonhoz hasonlóan sajnos a Velencei-tóhoz sem lesz kegyes az időjárás, belátható időn belül ugyanis nem várható jelentős mennyiségű csapadék a tó vízgyűjtőjében – írja a 444.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nemzetközi turisztikai csúcskonferencia lesz Budapesten

Nemzetközi turisztikai csúcskonferencia lesz Budapesten

Október 14-15. között rendezik Budapesten a turisztikai szakma csúcstalálkozóját, a Tourism Summit nemzetközi konferenciát – közölte a szervező Visit Hungary.

Hol szálljunk meg Máltán, ha exkluzív pihenőhelyre vágyunk?

A mindössze három lakott szigetből álló apró szigetcsoport Málta talán Európa egyik legkisebb országa, de ami hiányzik belőle, azt pótolja természeti szépségekben és nyüzsgő városokban.

A világ legjobb légitársaságait keresi? Felejtse el Európát!

Ázsia és a Közel-Kelet tarolt idén a világ legjobb légitársaságainak versenyében.

Augusztusban sem tolongtak a magyarok a balatoni nyaralásért

Augusztusban sem tolongtak a magyarok a balatoni nyaralásért

Összességében jobb hónapot zárt a turizmus, mint egy éve, de ez a külföldi turistáknak köszönhető – a belföldi vendégéjszakák száma csökkent, a balatoni régiót választotta kevesebb magyar.

Újra ebédelhetünk a legendás budapesti étteremben – nyit a Kádár étkezde

Szinte ugyanazzal az étlappal nyit újra e hét péntektől a Klauzál téri legendás Kádár étkezde, amivel a Covid-járvány kitörésekor kényszerű Csipkerózsika-álomra szenderült – írja a Turizmus Online.

A budapesti parlament épületével hirdeti útjait a világ legkorszerűbb folyami szállodahajója

A budapesti parlament épületével hirdeti útjait a világ legkorszerűbb folyami szállodahajója

Potom háromezer dollárba kerülhet majd egy jegy azokra a hajókra, amelyekről 2027-től lehet kívülről gyönyörködni az Országgyűlésben.

Hármat fizet, négyet kap – azaz mi rejlik a szállodai pr mögött?

Az természetes, hogy a turizmus és a vendéglátás halad a korral, az üzleti kommunikáció módszerei, a reklámok, a pr és a marketingeszközök olykor összemosódnak, miközben állandóan változnak és egyre gyorsabban. Van, amikor jó irányba és megesik, hogy bosszantóan rosszba. Amikor az ember külföldi vendégeket vár, tanulságos esetekbe botlik.

Nem egy éjszakára vágynak a SZÉP-kártyások

A Szallas.hu adatai szerint a SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán. A SZÉP-kártyás fizetést választóknál a hotel a legvonzóbb szállástípus a foglalások 40 százalékával, és szállásfoglalásaik 82 százaléka 1-3 éjszakára szól. Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták. 

Új kedvence van a magyar turistáknak

Új kedvence van a magyar turistáknak

Törökország az ITAKA utazásszervező elemzése szerint a kiváló ár-érték arányú, all inclusive nyaralások miatt egyre népszerűbb.

Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

A feladatkör átadásáról később tájékoztatnak.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168