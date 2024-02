A Balaton télen – jégreneszánsz, szaunateátrum, forróital-parádé

Téli programparádé

Ma a helyi turisztikai szakemberek, önkormányzati vezetők, vendéglátósok és marketingguruk fő célja széthúzni a főszezont, és télen is élettel megtölteni a magyar tengert. A programajánló weboldalakon se szeri, se száma a kulturális eseményeknek, kiállítási ajánlóknak, kilátó meglátogatásoknak, kirándulási tippeknek.

Úgy tűnik, van is eredménye az igyekezetnek, legalábbis körképünkből ez derül ki.

Bár van olyan szálloda, amelyik zárva van áprilisig – mint a Club Tihany –, de a siófoki CE Plaza például most is tele van vendégekkel, miközben már készülnek – családbarát szálloda lévén – a tavaszi szünetre, számos, gyermekeket is vonzó programmal.

Népszerű a füredi jégfolyosó

Ahogy Rádóczy Andrea, a balatonfüredi Hotel Golden Lake Resort igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, a szokásos téli feltöltődés mellett a vendégek leginkább a füredi jégfolyosót keresik. Egy kilométer hosszan lehet korcsolyázni a város legkedveltebb parti városrészén – február 4-ig – , közvetlenül a szálloda előtt.

A Zákonyi utcai jégpályát, a Vitorlás teret, és a Tagore sétányon álló Széchenyi szobor előtti teret összekötő, látványos és egyedülálló mobil jégpálya-rendszer, méreteit tekintve is impozáns.