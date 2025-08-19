3p
Turizmus belföldi turizmus

A belföldi szállásfoglalások alapján szerdától hosszú hétvége lesz

mfor.hu

Idén augusztus 20-a nem jelent hosszú hétvégét, mégis 58 százalékkal több foglalást rögzítettek erre a napra a Szallas.hu-n, mint az előző szerdára.

A Balaton térsége a foglalások harmadát adja, de Budapest, Hajdúszoboszló, Eger és Gyula is a legnépszerűbb úti célok között szerepel. Az augusztus 1–17. közötti időszakban a belföldi foglalások száma 60, a vendégéjszakáké pedig 79 százalékkal emelkedett júliushoz képest.

A belföldi utazók körében évek óta rekord népszerűségnek örvendő augusztus huszadika idén nem hoz klasszikus értelemben hosszú hétvégét. Mégis sokan gondoskodnak az ilyen „átalakításról”. A Szallas.hu foglalási adataiból kiderül, az államalapítás ünnepén járó munkaszüneti napot sokan megtoldják még 1-2 nap szabadsággal. „Az augusztus huszadikai érkezésre szóló foglalások száma 58 százalékkal nőtt az azt megelőző szerdaihoz képest” – avatott a részletekbe Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

A budapesti tűzijáték élőben is érdekes
Fotó: MTI / Máthé Zoltán

A top-10

Augusztus 20-ai, belföldi utazók ezekre a településekre utaznak szállásfoglalással a legnagyobb arányban Magyarországon a Szallas.hu adatai szerint: 1. Siófok, 2.Budapest, 3. Hajdúszoboszló, 4. Eger, 5. Balatonfüred, 6. Gyula, 7. Debrecen, 8. Hévíz, 9. Nyíregyháza, 10. Balatonlelle.

A foglalások harmada a Balaton térségébe szól, 16 százalékuk az észak-magyarországi régióba. Közel azonos arányban (10-10 százalék körül) osztozik a Szallas.hu foglalásaiban Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld és Dél-Alföld. A foglalások 47 százaléka két főre, 64 százalékuk csak felnőttekre szól. A foglalások kétharmada ellátás nélküli, 19 százaléka kizárólag reggelit, míg 13 százaléka félpanziós ellátást tartalmaz. A foglalások háromnegyede 170 ezer forint alatti. Minden harmadik foglalás két éjszakára, minden ötödik három éjszakára szól. A foglalások negyede egyéjszakás, a négynapos tartózkodások aránya 13 százalék. Az öt éjszakás vagy annál hosszabb foglalások 9 százalékot tesznek ki.

Felfűtött utazási kedv

A viharokkal megtűzdelt júliust forró augusztus váltotta, ami felfűtötte az utazási kedvet is. Az augusztus 1-től 17-ig terjedő időszakra szóló Szallas.hu-s foglalások száma 60 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 79 százalékkal nőtt július ugyanezen időszakához képest. Összehasonlításként, 2024 augusztusában ugyanezen időszakot vizsgálva a foglalások száma 35 százalékkal nőtt, míg a vendégéjszakák száma 55 százalékkal emelkedett 2024 júliusához képest. A számok tehát azt mutatják, hogy bár augusztusban jellemzően mindig többen utaznak, idén a különbség még látványosabban kirajzolódott, részben a borús júliusi időjárás miatt.

Idén augusztus 1. és 17. között a legnépszerűbb belföldi úti célok között Siófok, Eger és Hajdúszoboszló vezette a rangsort, de Gyula, Balatonfüred, Budapest, Szeged, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle szintén előkelő helyen szerepelt a foglalási listán. Népszerűségüket változatos kínálatuknak köszönhetik: a balatoni nyaralóhelyek strandjaikkal és nyári fesztiváljaikkal, a gyógy- és fürdővárosok egész évben elérhető szolgáltatásaikkal, míg a történelmi városok kulturális és gasztronómiai élményeikkel vonzzák a vendégeket.

