Turizmus parlament

A budapesti parlament épületével hirdeti útjait a világ legkorszerűbb folyami szállodahajója

Elek Lenke
Elek Lenke

Potom háromezer dollárba kerülhet majd egy jegy azokra a hajókra, amelyekről 2027-től lehet kívülről gyönyörködni az Országgyűlésben.

Óriási verseny dúl a hajózási-turisztikai piacon, ahol természetesen külön kell választani a tengeri és folyami járműveket. De a cél ugyanaz: különleges élményt nyújtani a világjáró turistának. Mondjuk, hogy reggel az ágyból, a Duna vizén ringatózva, ablakán keresztül a magyar parlament látványában gyönyörködhessen.

A több millió ember által olvasott amerikai turisztikai lap, a Travel and Leisure ezzel nemcsak az új vízi monstrumokat népszerűsíti, de Magyarországot is, mert a cikkhez csatolt fotókon látszik a budapesti parlament.

Ma a vízen csak a legek győzhetnek, azaz a leggyorsabbak, a leglassúbbak, a legnagyobb medencével bírók, a legkülönlegesebb gasztronómiai élményeket nyújtók, a tágas kabinnal csábítók, a butik jellegű, tömeget elkerülő kisebb járművek, vagy épp a minden eddiginél nagyobb úszó városok. Nem utolsósorban azok, amelyek a végtelen tengeren való ringatózás helyett vagy mellett, bemutatják Európa legszebb városait és vidékeit. Ennek a vonzerőnek a jegyében építik jelenleg a Celebrity Cruises két újabb folyami hajóját.

A látvány minden pénzt megér?
A látvány minden pénzt megér?
Fotó: Pixabay

Az amerikai magazin részletesen bemutatja a hamarosan átadandó és üzembe lépő hajók terveit. A belső terek teljesen eltérnek a hagyományos szűk kabinos rendszerektől: tágas enteriőr, jókora nyitott fedélzeti tér, innovatív design, profi úszómedencék, valamint éttermek és bárok széles választéka – ez a szolgáltatási csomag az, ami ma a legtöbb tengerentúli vendéget elkápráztatja. A két új hajó fő útvonala a Duna és Rajna, az úti cél ezen folyók partmenti látnivalói, a kisvárosoktól a metropolisokig.

A Celebrity Compass és a Celebrity Seeker a tervek szerint 2027-re épülnek fel teljesen, a szakma számos díjat elnyert márkája európai folyami flottájának úttörő tagjaként.

A legszembetűnőbb újdonságaik közé tartozik, amit szűkebb szakmai körön belül Magic Edge-nek neveznek. Ezek egyfajta „étkezőkapszulák”, amelyek a fedélzetről szinte kinyúlnak a víz felett, páratlan hangulatú intim étkezősarkokat teremtve. Ezek a különleges élményt nyújtó műszaki megoldások nem hasonlítanak semmire, amit jelenleg a folyami hajók nyújtanak.

„Nagyon izgatott vagyok, hogyan fogadják mindezt a vendégek” – nyilatkozta Laura Hodges Bethge, a Celebrity Cruises elnöke a T+L-nek. Ikerhajóink mindegyike 172 vendéget tud egyszerre befogadni, 86 kabinban. Öt szobakategória közül lehet majd választani, köztük a legdrágábbak tetőablakokkal, erkélyekkel és jókora teraszokkal rendelkeznek, hogy a szobák természetes fényben fürödjenek.

Hodges Bethge szerint ezen új luxushajók kiemelkedő eleme a szabadtéri fedélzet lesz, behúzható árnyékoló szerkezetekkel, az úszómedencével és a szabadtéri bárral és-grillel, ahonnan étkezés közben is megtekinthetik a vendégek a Duna és Rajna mentén lévő több ezer éves történelmi városok sziluettjét. 

A másik hangsúlyt a gasztronómia kapja, elegáns szobaszervizzel. Jó ötlet, hogy a menük a célállomás specialitásaira irányulnak, amelyek reflektorfénybe helyezik a helyi specialitásokat. Nem kizárt tehát, hogy miközben a turisták a parlament épülettömbjében gyönyörködnek, már fő számukra a konyhán a gulyás.

A két új hajó várhatóan 2027-ben áll szolgálatba. Az árak személyenként háromezer dollártól kezdődnek, de tartalmazzák a kikötőkből induló buszos kirándulások költségét is, további felárak nélkül.

