A Hunguest Hotels is spórolni kezdett

A Hunguest Hotels a hétvégén már több energiatakarékossági intézkedést hozott az országos energiaellátás stabilitásának támogatása érdekében.

Közleményük szerint a szállodalánc a Magyar Fürdőszövetség és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ajánlásait követve csatlakozott az iparági összefogáshoz. A Hunguest Hotels wellness részlegeiben átmenetileg a finn szaunák, az infraszaunák, az aromakabinok, valamint a gőzkabinok működése is szünetel. A vállalat szombaton már végrehajtotta energiatakarékossági intézkedéseinek első ütemét. Létesítményeiben lekapcsolták az összes díszvilágítást és a nem feltétlenül szükséges fényforrásokat, megszüntették a jelenleg nem használt terek hűtését, továbbá szigorúbban felügyelik és optimalizálják a klímaberendezések működését is.

A Hunguest Hotels a vendégeket is a szobai klímaberendezések tudatos és észszerű használatára kéri, valamint a nyílászárók csukva tartására. A szállodalánc a nyári napokon létesítményei energiaigényének 10 százalékát már saját napelemrendszereivel termeli meg – írta közleményében a cég.