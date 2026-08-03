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Turizmus Energiatakarékosság Kánikula-hőség Hunguest Hotels Zrt. Magyar Péter

A Hunguest Hotels is spórolni kezdett

mfor.hu

A hazai turizmus is kapcsolódik a cégek energetikai spórolási felajánlásaihoz. Az egyik legnagyobb hotellánc a szaunái kikapcsolása mellett döntött.

A Hunguest Hotels a hétvégén már több energiatakarékossági intézkedést hozott az országos energiaellátás stabilitásának támogatása érdekében.

Közleményük szerint a szállodalánc a Magyar Fürdőszövetség és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ajánlásait követve csatlakozott az iparági összefogáshoz. A Hunguest Hotels wellness részlegeiben átmenetileg a finn szaunák, az infraszaunák, az aromakabinok, valamint a gőzkabinok működése is szünetel. A vállalat szombaton már végrehajtotta energiatakarékossági intézkedéseinek első ütemét. Létesítményeiben lekapcsolták az összes díszvilágítást és a nem feltétlenül szükséges fényforrásokat, megszüntették a jelenleg nem használt terek hűtését, továbbá szigorúbban felügyelik és optimalizálják a klímaberendezések működését is.

A Hunguest Hotels a vendégeket is a szobai klímaberendezések tudatos és észszerű használatára kéri, valamint a nyílászárók csukva tartására. A szállodalánc a nyári napokon létesítményei energiaigényének 10 százalékát már saját napelemrendszereivel termeli meg – írta közleményében a cég.

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