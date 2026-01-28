A külföldiek húzzák a hazai turizmust

A belföldi utazás gyakorlatilag stagnált 2025-ben, de főleg a Budapestre érkező külföldieknek köszönhetően remek évet zárt a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025-ben összesen 46,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken, ami 4,3 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Ebből a számból is látszik, hogy míg a magyar gazdaság nincs éppen a legjobb erőben, ez nem az idegenforgalmon múlik. Egyértelmű, hogy a turizmus 2025-ben is a gazdaság egyik legfontosabb hatjóereje volt, amely a GDP több mint 14 százalékát adta, és közel 400 ezer család számára biztosított megélhetést.

Ebből a 46,8 millió éjszakából 24,3 millió a külföldi és 22,5 millió a belföldi, de míg a magyarok csak 1 százalékkal aludtak többet valamelyik hazai szálláshelyen, addig a külföldiek 7,5 százalékkal. Nem véletlen, hogy a belföldi utazási kedv élénkítését célzó kampányt indított a Visit Hungary, amelyhez szálláshelyszolgáltatók és fürdők jelentkezését várják. Ez a kampány gyakorlatilag árengedményt jelent: az országos kampányban arra kérték a szálláshelyeket, hogy legalább 5 százalék árkedvezményt nyújtsanak, a fürdőhelyek pedig 15 százalékosat.

Budapest egész évben tele volt

Fotó: Depositphotos

Miközben a fejlesztési közpénzek szinte kizárólag vidékre mentek, a régiók közül messze Budapest szerepelt a legjobban: tavaly január és február kivételével minden hónapban legalább egymillió külföldi vendégéjszakát regisztráltak, a legerősebb az augusztus és a december volt 1,5 millió feletti teljesítménnyel. A fővárosban összesen 18 milliót aludtak vendégek, ami 9,5 százalékos növekedést jelent. A Balatonnál viszont gond van: a 9,2 millió vendégéjszaka csak 1 százalékos növekedés, ami szintén a külföldieknek köszönhető, mert a magyar mutató 0,2 százalékkal visszaesett.

A kormány természetesen sikerről beszél, és nem arról, hogy a magyaroknak a külföldiekhez képest kevesebb pénzük van arra, hogy a saját országukban tudjanak utazni.

Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében egyaránt töretlenül növekszik. 2025-ben közel 20 millió vendég kapcsolódott ki hazánkban, ez több mint 7 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A minden korábbinál nagyobb számú vendég, minden korábbinál több, mintegy 47 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, ami 4,3 százalékkal haladta meg a 2024-es rekordév eredményét

- közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hozzátették: Magyarország ezzel nem csupán jóval az EU-s átlag felett teljesített, hanem legfőbb versenytársait is maga mögé utasította: hazánkban a külföldi vendégszám 12 százalékkal bővült. Ez szerintük bő kétszerese Ausztria, több mint ötszöröse Horvátország növekedésének, és jelentősen meghaladja Csehország bővülését.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc szállodalánca idén is non-stop azt pásztázza, hogy mit vegyenek meg A turizmus pörög, a Hunguest bővülést tervez.

Molnár Dániel, az MGFÜ elemzője is azt emelte ki, hogy decemberben is a külföldi forgalom volt a turisztikai ágazat motorja, a turisztikai szálláshelyeken a külföldi vendégek száma 13,1 százalékkal nőtt, míg az általuk eltöltött vendégéjszakáké 11 százalékkal. A külföldi vendégforgalom növekedését szerinte a kedvező árfekvés támogatja, amely a forint erősödése ellenére is fennmaradt, miközben a kiemelkedő decemberi számok jelzik, hogy a hazai turizmus ágazat nem csak a nyári szezonban tud érdemi teljesítményt felmutatni. Küldő régiókat tekintve Ázsia volt a legfontosabb hajtóerő, az innen érkező vendégek közel 30 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, amely mögött a repülőtéri desztinációk és járatok számának emelkedése húzódott meg.

Ami pedig az anyagiakat illeti: decemberben 104 milliárd forint volt a bruttó árbevétel a szálláshelyeken, ami 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Egész évben pedig 1188 milliárd forint az ágazat bevétele, amelyekből mintegy 900 milliárd forint a szállodák kasszájában landolt.