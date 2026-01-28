A külföldiek húzzák a hazai turizmust

A belföldi utazás gyakorlatilag stagnált 2025-ben, de főleg a Budapestre érkező külföldieknek köszönhetően remek évet zárt a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025-ben összesen 46,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken, ami 4,3 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Ebből a számból is látszik, hogy míg a magyar gazdaság nincs éppen a legjobb erőben, ez nem az idegenforgalmon múlik. Egyértelmű, hogy a turizmus 2025-ben is a gazdaság egyik legfontosabb hatjóereje volt, amely a GDP több mint 14 százalékát adta, és közel 400 ezer család számára biztosított megélhetést.
Ebből a 46,8 millió éjszakából 24,3 millió a külföldi és 22,5 millió a belföldi, de míg a magyarok csak 1 százalékkal aludtak többet valamelyik hazai szálláshelyen, addig a külföldiek 7,5 százalékkal. Nem véletlen, hogy a belföldi utazási kedv élénkítését célzó kampányt indított a Visit Hungary, amelyhez szálláshelyszolgáltatók és fürdők jelentkezését várják. Ez a kampány gyakorlatilag árengedményt jelent: az országos kampányban arra kérték a szálláshelyeket, hogy legalább 5 százalék árkedvezményt nyújtsanak, a fürdőhelyek pedig 15 százalékosat.
Miközben a fejlesztési közpénzek szinte kizárólag vidékre mentek, a régiók közül messze Budapest szerepelt a legjobban: tavaly január és február kivételével minden hónapban legalább egymillió külföldi vendégéjszakát regisztráltak, a legerősebb az augusztus és a december volt 1,5 millió feletti teljesítménnyel. A fővárosban összesen 18 milliót aludtak vendégek, ami 9,5 százalékos növekedést jelent. A Balatonnál viszont gond van: a 9,2 millió vendégéjszaka csak 1 százalékos növekedés, ami szintén a külföldieknek köszönhető, mert a magyar mutató 0,2 százalékkal visszaesett.
A kormány természetesen sikerről beszél, és nem arról, hogy a magyaroknak a külföldiekhez képest kevesebb pénzük van arra, hogy a saját országukban tudjanak utazni.
Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében egyaránt töretlenül növekszik. 2025-ben közel 20 millió vendég kapcsolódott ki hazánkban, ez több mint 7 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A minden korábbinál nagyobb számú vendég, minden korábbinál több, mintegy 47 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, ami 4,3 százalékkal haladta meg a 2024-es rekordév eredményét
- közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hozzátették: Magyarország ezzel nem csupán jóval az EU-s átlag felett teljesített, hanem legfőbb versenytársait is maga mögé utasította: hazánkban a külföldi vendégszám 12 százalékkal bővült. Ez szerintük bő kétszerese Ausztria, több mint ötszöröse Horvátország növekedésének, és jelentősen meghaladja Csehország bővülését.
Molnár Dániel, az MGFÜ elemzője is azt emelte ki, hogy decemberben is a külföldi forgalom volt a turisztikai ágazat motorja, a turisztikai szálláshelyeken a külföldi vendégek száma 13,1 százalékkal nőtt, míg az általuk eltöltött vendégéjszakáké 11 százalékkal. A külföldi vendégforgalom növekedését szerinte a kedvező árfekvés támogatja, amely a forint erősödése ellenére is fennmaradt, miközben a kiemelkedő decemberi számok jelzik, hogy a hazai turizmus ágazat nem csak a nyári szezonban tud érdemi teljesítményt felmutatni. Küldő régiókat tekintve Ázsia volt a legfontosabb hajtóerő, az innen érkező vendégek közel 30 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, amely mögött a repülőtéri desztinációk és járatok számának emelkedése húzódott meg.
Ami pedig az anyagiakat illeti: decemberben 104 milliárd forint volt a bruttó árbevétel a szálláshelyeken, ami 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Egész évben pedig 1188 milliárd forint az ágazat bevétele, amelyekből mintegy 900 milliárd forint a szállodák kasszájában landolt.