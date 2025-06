A magyarok negyede egy hétnél kevesebbet fog nyaralni idén?

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A természet közelségét 40 százalékunk keresi, és mind többen a szellemi-lelki felfrissülésért kelünk útra 2025-ben, hogy távol legyünk a technológiáktól, a zajtól. Szűk körben utazunk, a világszerte hódító egyedül utazás 100-ból egyelőre 3 utast csábít itthon. Az utasbiztosítás továbbra is fontos: tízből nyolcan élnek vele, igaz, gyakran csak az utolsó pillanatban gondolnak rá.

Az Allianz felmérése szerint a magyarok 71 százaléka biztosan tervez idén utazást, legyen az rövidebb vagy hosszabb pihenés. A válaszadók 60 százaléka európai célpontot választana, míg 56 százalék belföldön is szívesen nyaral. Honfitársaink 44 százaléka mindig új úti célt választ, de közel ugyanannyian maradnak a jól bevált desztinációknál (38 százalék). Érdekesség, hogy Észak-, Közép- és Dél-Amerikát mindössze 2 százalék nevezte meg idei célállomásként, és bár sokan terveznek kikapcsolódást, 10-ből 1 ember idén egyáltalán nem utazik el, még belföldre sem.

29 százalék pedig még nem is biztos benne, hogy elutazik bárhova idén.

