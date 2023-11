A megfelelő helyszín sarkalatos pontja a céges csapatépítésnek

Egy csapatépítésre szolgáló helyszín megválasztásakor nem egyszerű megtalálni az ideális helyszínt, mert egyre nagyobb a választék a fővárosban és a vidéki településeken egyaránt. Nem is beszélve a Balatonról, ahol egymás után épülnek a felsőkategóriás szállások, köztük a nagy befogadóképességű hotelek is. A döntés során rengeteget számít, hogy milyen az általános miliő, milyen felszereltségűek a termek, és hogy van-e privát megbeszélésekre is alkalmas szoba vagy kültéri terület, például egy hangulatos szaletli, egy kis kuckó a vízparton, netán egy hosszú stég.

A Tópart hotel ősszel. Fotó: Tópart



A tapasztalatok alapján a kisebb vagy közepes méretű szállodák lehetnek a legalkalmasabbak arra, hogy családias hangulatú eseményt szervezzünk. Egyes Balaton-parti hoteleket akár teljes egészében is kibérelhetünk a saját partszakaszukkal együtt, amihez még csak nem is kell megnyernünk az ötöslottót. A családi vállalkozásként üzemeltetett rendezvényhelyszínek általában felkészülten és rugalmasan állnak a kérésekhez, és olyan színvonalú szolgáltatást nyújtanak, melyekkel sok esetben még egy nagyobb szállodalánc sem kelhet versenyre. Érdemes ezért körülnéznünk az ilyen vendéglátóhelyek kínálatában.

Négycsillagos, családias hangulat a Balaton-parton

Ezt az otthonosságot és meghittséget vegyíti a Balatonvilágoson működő Tópart Hotel és Étterem, melyet 2007-ben nyitott meg a tulajdonos testvérpár. Az azóta is családi vállalkozásként működő szálloda vendégei 18 szoba közül választhatnak, melyekben összesen 56 fő szállásolható el. A Tópart Hotelben két konferenciaterem ad otthont a rendezvényeknek, melyek egyenként 100 és 50 fő befogadására alkalmasak.

A Tópart hotel konferenciaterme. Fotó: Tópart



Azt már mi tesszük hozzá, hogy a résztvevők valószínűleg nehezen fogják tudni levenni a tekintetüket a kilátásról, hiszen a körpanorámát nyújtó ablakokon át közvetlenül tárul eléjük a Balaton. Szerencsére a technikai háttéren nem múlik egy-egy rendezvény vagy előadás sikere, mert a termekben a legkorszerűbb audiovizuális eszközök állnak rendelkezésre.

Munka után jár a kényeztetés

A csapatépítőkön gyakran előfordul, hogy a szervezők kifogynak az ötletekből, amikor a szabadidő eltöltésére kerül a sor. A kreativitást azonban itt, a Tópartnál bérelni is lehet, bármilyen furcsán hangzik. A házigazdák számtalan szolgáltatót tudnak bevonni, akik ismerik a helyszínt, és izgalmas programokkal színesítik az ott-tartózkodásunkat, például egy gyorstalpaló SUP tanfolyammal vagy egy speciális gin tonic workshoppal.

Később a fáradalmakat a wellnessben lehet kipihenni, megtoldva az élményt egy jó masszázzsal. A csapatépítőt pedig a legkiválóbb hazai borok és ételek koronázzák meg, melyeket a panorámaétterem teraszán is elfogyaszthatunk. A tulajdonosok 2020-ban a legmodernebb technológiákkal újították fel a konyhát, ahol a magyar és nemzetközi gasztronómia fogásait a legnagyobb odafigyeléssel készítik. A kulináris élvezetekről a Tópart kiváló mesterszakácsa, Schneider József és csapata gondoskodik.