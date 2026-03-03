A nagy európai utaztatók törölték a közel-keleti utakat

A nagy német utazási irodák, köztük a Dertour és a TUI Cruises, a közel-keleti desztinációkra szóló utakat törölték vagy módosították az érintett időszakra, miután a regionális légterek egy részét bezárták és a helyzet gyorsan romlott. A német operátorok jelezték: ingyenes átfoglalás vagy teljes visszatérítés áll az érintett utasok rendelkezésére, és válságcsapataik folyamatosan segítik a pótutak vagy alternatív megoldások kialakítását, derül ki a Reuters összeállításából, amit a turizmusonline.hu szemlézett.

Nemcsak az európai nagy utaztatók, hanem több ázsiai, például japán utazási iroda is felfüggesztette a Közel-Keletre vagy azon keresztül induló túrákat, és leállította a kapcsolódó európai csomagokat is – tájékoztatások szerint egyik napról a másikra törölték a konfliktussal érintett járatokat és programokat, és a legközelebbi elérhető alternatív utazást ajánlják az ügyfeleknek, írja egy helyi nagyközönségi site, a Nippon.com portál.

A törölt vagy nem biztonságos célokra kiírt utak esetén a legtöbb nagy tour operator – beleértve tengerentúli hajóutakat is – alternatív indulási dátumot vagy teljes visszatérítést kínál.

A német DRV utazási szövetség szerint a legfontosabb most a rugalmasság: a rebooking vagy refund igényeket a lehető leghamarabb kezelik, miközben ügyféltámogatást biztosítanak a kiesett úticélok ügyében.

A közel-keleti légtérzárral érintett utasok segítése érdekében sűríti egyiptomi járatait a Wizz Air, amely péntektől heti 3 helyett 10 járatot indít Budapest és Sarm-es-Sejk között – közölte a légitársaság kedden az MTI-vel.