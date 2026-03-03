2p
A nagy európai utaztatók törölték a közel-keleti utakat

mfor.hu

Ingyenes átfoglalás vagy teljes visszatérítés áll az érintett utasok rendelkezésére.

A nagy német utazási irodák, köztük a Dertour és a TUI Cruises, a közel-keleti desztinációkra szóló utakat törölték vagy módosították az érintett időszakra, miután a regionális légterek egy részét bezárták és a helyzet gyorsan romlott. A német operátorok jelezték: ingyenes átfoglalás vagy teljes visszatérítés áll az érintett utasok rendelkezésére, és válságcsapataik folyamatosan segítik a pótutak vagy alternatív megoldások kialakítását, derül ki a Reuters összeállításából, amit a turizmusonline.hu szemlézett.

Nemcsak az európai nagy utaztatók, hanem több ázsiai, például japán utazási iroda is felfüggesztette a Közel-Keletre vagy azon keresztül induló túrákat, és leállította a kapcsolódó európai csomagokat is – tájékoztatások szerint egyik napról a másikra törölték a konfliktussal érintett járatokat és programokat, és a legközelebbi elérhető alternatív utazást ajánlják az ügyfeleknek, írja egy helyi nagyközönségi site, a Nippon.com portál.

A törölt vagy nem biztonságos célokra kiírt utak esetén a legtöbb nagy tour operator – beleértve tengerentúli hajóutakat is – alternatív indulási dátumot vagy teljes visszatérítést kínál.

A német DRV utazási szövetség szerint a legfontosabb most a rugalmasság: a rebooking vagy refund igényeket a lehető leghamarabb kezelik, miközben ügyféltámogatást biztosítanak a kiesett úticélok ügyében.

A közel-keleti légtérzárral érintett utasok segítése érdekében sűríti egyiptomi járatait a Wizz Air, amely péntektől heti 3 helyett 10 járatot indít Budapest és Sarm-es-Sejk között – közölte a légitársaság kedden az MTI-vel.

A foglalások 60 százalék két fő részére szól. Friss adatokat közölt a Szallas.hu.

A cukrászdák üzemeltetői örülhetnek.

A világ fejlett országaiban egyre többen élnek egyedül – fiatalon is –, ezért úgy döntöttek a Valentin-napi „iparág” képviselői, hogy őket is megcélozzák. A trend kezd beszivárogni Magyarországra is, miközben szokatlan ajándékok vásárlását ösztönzik a kereskedők. Gyakorlatilag minden eladható a boldog párkapcsolat jelszavával, még az egyedül élés is.

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szerdán bemutatták azt az új elektronikus rendszert, amely a külföldi utasok áfavisszatérítését lényegesen leegyszerűsíti.

Szallas.hu: a hétvégén a páros, belföldi foglalások toplistáját Budapest, Eger és Hajdúszoboszló vezeti.

Mutatjuk a világ legerősebb útleveleit.

Az élelmiszervásárlások miatt sokkal többet költött a lakosság SZÉP-kártyával. 

Hat magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Nottingham Forest futballmérkőzés helyszínén.

